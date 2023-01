មហោស្រព “លក្ខណៈប្រណិតនៃតែវៀតណាម” ឆ្ពោះទៅរកផលិតផលទេសចរណ៍ថ្មីរបស់ទីក្រុង Hoi An

នាយប់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅមណ្ឌលវិថីបុរាណ Hoi An គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Hoi An ខេត្ត Quang Nam បានបើកមហោស្រពវប្បធម៌តែវៀតណាម លើកទី ១ ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ “លក្ខណៈប្រណិតនៃតែវៀតណាម”។ មហោស្រពនេះបានប្រមូលផ្តុំអ្នកស្រាវជ្រាវ សិប្បករ និងអ្នកនិយមចូលចិត្តតែមកពីទូទាំងប្រទេស។

ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅពិធីបុណ្យនេះ មានកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យជាច្រើនជាមួយសិប្បករជំនាញតែ ការណែនាំផលិតផលតែនៅគ្រប់តំបន់នៃប្រទេស និងការបង្ហាញអំពីតែ។ លោក Nguyen Van Lanh អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Hoi An បានឲ្យដឹងថា៖

“មហោស្រពនេះឧទ្ទេសនាមអំពីវប្បធម៌តែរបស់វៀតណាម និងប្រទេសមួយចំនួនដែលបានផ្សាភ្ជាប់ និងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយទីក្រុង Hoi An ទាំងក្នុងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល។ ទីក្រុង Hoi An កំពុងរៀបចំសកម្មភាពនេះឲ្យក្លាយទៅជាម៉ាកសញ្ញា និងផលិតផលទេសចរណ៍។ ដោយហេតុនេះ ធ្វើឱ្យវិថីបុរាណ Hoi An នៅពេលយប់កាន់តែមានភាពសុខសាន្ត និងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍”៕