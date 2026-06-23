ព័ត៌មាន
មហោស្រពសមុទ្រ Khanh Hoa នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែកក្កដា
មហោស្រពនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែកក្កដា នៅទីលាន ២
មេសា សង្កាត់ Nha Trang និងមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្ត
ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡា និងទេសចរណ៍ជាង ៤០។
លោកស្រី Thai Thi Le Hang នាយិកាមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា
និងទេសចរណ៍ខេត្ត Khanh Hoa បានឲ្យដឹងថា តាមរយៈមហោស្រពសមុទ្រ
Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦ ខេត្ត Khanh Hoa នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាគោលដៅទេសចរណ៍ដែលមានសុវត្ថិភាព រួសរាយរាក់ទាក់
និងគុណភាពខ្ពស់ លើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌នៃកោះសមុទ្រ ព្រមទាំងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរ
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួមចំណែកដល់ការជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍
និងសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលដ្ឋានផងដែរ។
“នៅក្នុងតំបន់ទីលាន ២ មេសា យើងបានទុកផ្នែកចំនួន ៤
សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ។ ខណៈពេលដែល
Nha Trang មានរាត្រីតន្ត្រីបែបនេះ នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងខេត្ត
ប្រជាពលរដ្ឋអាចទស្សនាតាមរយៈអេក្រង់ LED ហើយរីករាយជាមួយកម្មវិធីសិល្បៈដែលរៀបចំដោយរោងមហោស្រពសិល្បៈប្រពៃណីខេត្តផងដែរ”។
ចំណុចលេចធ្លោនៃមហោស្រព គឺកម្មវិធីធំៗចំនួនបីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ។ ពិធីបើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ការចាក់បញ្ចាំងផែនទី 3D ដោយគួបផ្សំនឹងការបាញ់កាំជ្រួច។ នាយប់ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ពិធីបុណ្យ Carnival និងក្បួនដង្ហែររថយន្តទេសចរណ៍ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើផ្លូវ Tran Phu។ ពិធីបិទនាយប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា នឹងមានពិធីបុណ្យតន្ត្រីអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទ "តភ្ជាប់ទ្វីបទាំងប្រាំ"៕