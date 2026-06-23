Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

មហោស្រពសមុទ្រ Khanh Hoa នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែកក្កដា

នាថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Khanh Hoa បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីប្រកាសមហោស្រពសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ "ពណ៌នៃមហាសមុទ្រ - ឈានដល់កម្រិតអន្តរជាតិ"។
លោកស្រី Thai Thi Le Hang នាយិកាមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Khanh Hoa ថ្លែងនៅសន្និសីទសារព័ត៌មាន។ រូបថត៖ VOV Tay Nguyen

មហោស្រពនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-១៩ ខែកក្កដា នៅទីលាន ២ មេសា សង្កាត់ Nha Trang និងមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្ត ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡា និងទេសចរណ៍ជាង ៤០។

លោកស្រី Thai Thi Le Hang នាយិកាមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Khanh Hoa បានឲ្យដឹងថា តាមរយៈមហោស្រពសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦ ខេត្ត Khanh Hoa នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាគោលដៅទេសចរណ៍ដែលមានសុវត្ថិភាព រួសរាយរាក់ទាក់ និងគុណភាពខ្ពស់ លើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌នៃកោះសមុទ្រ ព្រមទាំងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួមចំណែកដល់ការជំរុញការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលដ្ឋានផងដែរ។

“នៅក្នុងតំបន់ទីលាន ២ មេសា យើងបានទុកផ្នែកចំនួន ៤ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ។ ខណៈពេលដែល Nha Trang មានរាត្រីតន្ត្រីបែបនេះ នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងខេត្ត ប្រជាពលរដ្ឋអាចទស្សនាតាមរយៈអេក្រង់ LED ហើយរីករាយជាមួយកម្មវិធីសិល្បៈដែលរៀបចំដោយរោងមហោស្រពសិល្បៈប្រពៃណីខេត្តផងដែរ”។

ចំណុចលេចធ្លោនៃមហោស្រព គឺកម្មវិធីធំៗចំនួនបីដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ។ ពិធីបើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ការចាក់បញ្ចាំងផែនទី 3D ដោយគួបផ្សំនឹងការបាញ់កាំជ្រួច។ នាយប់ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ពិធីបុណ្យ Carnival និងក្បួនដង្ហែររថយន្តទេសចរណ៍ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅលើផ្លូវ Tran Phu។ ពិធីបិទនាយប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា នឹងមានពិធីបុណ្យតន្ត្រីអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទ "តភ្ជាប់ទ្វីបទាំងប្រាំ"៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

នេះគឺជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម និងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម រៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top