មហាសន្និបាតលើកទី ១១ នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម៖ កសាងរណសិរ្សទំនើប រៀបចំយ៉ាងរលូន និងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន
មហាសន្និបាតបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើទិសដៅ គោលដៅ និងស្តង់ដារជាក់លាក់ចំនួន ១៥ ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងកម្មវិធីសកម្មភាពចំនួន៧ សម្រាប់អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។ មហាសន្និបាតក៏បានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១១ នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១។ ដោយមានស្មារតី "ឯកភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - នវានុវត្តន៍ - ច្នៃប្រឌិត - អភិវឌ្ឍន៍" មហាសន្និបាតបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងក្នុងស្រុក និងនៅបរទេស ឱ្យបន្តរក្សាប្រពៃណីមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល លើកកម្ពស់ស្មារតីខ្លួនទីពឹងខ្លួន និងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។
ឆ្លើយសំណួររបស់សារព័ត៌មានអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីពង្រីកតួនាទីរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនៅក្នុងគំរូប្រតិបត្តិការថ្មី លោកស្រី ហា ធី ង៉ា បានឲ្យដឹងថា៖ «តួនាទីស្នូលរបស់រណសិរ្ស គឺការពិគ្រោះយោបល់ បង្រួបបង្រួមសកម្មភាព និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពរវាងអង្គការសមាជិក។ នាពេលខាងមុខ រួមជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញាត្តិលេខ ៣០៤ និងបទបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម រួមជាមួយអង្គការនយោបាយនិងសង្គមផ្សេងទៀត ឱ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់រណសិរ្ស ក៏ដូចជាខ្លឹមសារសម្របសម្រួល ឬសកម្មភាពឯករាជ្យរបស់អង្គការសមាជិក»៕