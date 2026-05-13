ព័ត៌មាន

មហាសន្និបាត​លើកទី ១១ នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម៖ កសាងរណសិរ្សទំនើប រៀបចំ​យ៉ាងរលូន និងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន

បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី១១ នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ នា​ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា លោកស្រី ហា ធីង៉ា អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត។

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​។ រូបថត៖ VNA

មហាសន្និបាតបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើទិសដៅ គោលដៅ និង​ស្តង់ដារជាក់លាក់​ចំនួន ១៥ ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងកម្មវិធីសកម្មភាពចំនួន៧ សម្រាប់អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។ មហាសន្និបាតក៏បានអនុម័តលើ​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​នៃមហាសន្និបាតលើកទី១១ នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមអាណត្តិ ២០២៦-២០៣១។ ដោយមានស្មារតី "ឯកភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - នវានុវត្តន៍ - ច្នៃប្រឌិត - អភិវឌ្ឍន៍​" មហាសន្និបាតបាន​អំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំង​ក្នុងស្រុក និងនៅបរទេស ឱ្យបន្តរក្សាប្រពៃណីមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល លើកកម្ពស់ស្មារតីខ្លួនទីពឹងខ្លួន និងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យ​នូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍​​ប្រទេស​ជាតិ​។

លោកស្រី ហា ធីង៉ា អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ។ រូបថត៖ VOV

ឆ្លើយសំណួររបស់​សារព័ត៌មានអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីពង្រីកតួនាទីរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណា​មនៅក្នុងគំរូប្រតិបត្តិការថ្មី លោកស្រី ហា ធី ង៉ា បាន​ឲ្យដឹងថា៖ «តួនាទីស្នូលរបស់រណសិរ្ស គឺការពិគ្រោះយោបល់ បង្រួបបង្រួមសកម្មភាព និងសម្របសម្រួលសកម្មភាព​រវាងអង្គការសមាជិក។ នាពេលខាងមុខ រួមជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញាត្តិលេខ ៣០៤ និងបទបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម រួមជាមួយអង្គការនយោបាយនិងសង្គមផ្សេងទៀត ឱ្យ​កាន់​តែ​រឹងមាំនិង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់រណសិរ្ស ក៏ដូចជាខ្លឹមសារសម្របសម្រួល ឬសកម្មភាពឯករាជ្យរបស់អង្គការសមាជិក»៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើច្បាប់យោធា និងការពារជាតិ

នា​រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា នៅទីករុងហាណូយ បាន​ប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចសន្ទនា រវាងនាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងការពារ​ប្រទេស ជាមួយ​នាយកដ្ឋានច្បាប់នៃក្រសួងការពារជាតិ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី។
