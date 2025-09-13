ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ស្តីពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយគ្មានក្រុមហាម៉ាស
ឯកសារនេះបានទទួលសំឡេងគាំទ្រចំនួន ១៤២ សំឡេងប្រឆាំងចំនួន ១០ រួមទាំងអ៊ីស្រាអែល និងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយសំឡេងអនុប្បវាទចំនួន ១២។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តបានថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស ទាមទារឱ្យកម្លាំងនេះ រំសាយសព្វាវុធ និងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ ហើយបានថ្កោលទោសដោយផ្ទាល់ចំពោះការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣។
សេចក្តីប្រកាស បានអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពរួមដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សា និងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព និងនិរន្តរភាព ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយរដ្ឋទាំងពីរ។ សេចក្តីប្រកាសក៏បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយ “បេសកកម្មរក្សាស្ថិរភាពអន្តរជាតិបណ្តោះអាសន្ន” នៅតំបន់ហ្គាហ្សា ចំណុះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីគាំទ្រជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខ។
បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រហែល៣/៤ ប្រទេសសមាជិកទាំង ១៩៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន៕