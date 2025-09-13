Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើសេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ ស្តីពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយគ្មានក្រុមហាម៉ាស

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា បានបោះឆ្នោតអនុម័តលើ "សេចក្តីប្រកាសក្រុងញូវយ៉ក" ជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីស្ដារឡើងវិញដំណោះស្រាយរដ្ឋពីររវាងអ៊ីស្រាអែល និងប៉ាឡេស្ទីន - ដោយលក្ខខណ្ឌគ្មានការចូលរួមរបស់ក្រុមហាម៉ាស។

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ស្តីពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយគ្មានក្រុមហាម៉ាស នាថ្ងៃទី ១២ កញ្ញា ២០២៥។ រូបថត៖ REUTERS/Eduardo Munoz

ឯកសារនេះបានទទួលសំឡេងគាំទ្រចំនួន ១៤២ សំឡេងប្រឆាំងចំនួន ១០ រួមទាំងអ៊ីស្រាអែល និងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយសំឡេងអនុប្បវាទចំនួន ១២។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តបានថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស ទាមទារឱ្យកម្លាំងនេះ រំសាយសព្វាវុធ និងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ ហើយបានថ្កោលទោសដោយផ្ទាល់ចំពោះការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣។

សេចក្តីប្រកាស បានអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពរួមដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សា និងឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ សន្តិភាព និងនិរន្តរភាព ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយរដ្ឋទាំងពីរ។ សេចក្តីប្រកាសក៏បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយ “បេសកកម្មរក្សាស្ថិរភាពអន្តរជាតិបណ្តោះអាសន្ន” នៅតំបន់ហ្គាហ្សា ចំណុះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីគាំទ្រជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខ។

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រហែល៣/៤ ប្រទេសសមាជិកទាំង ១៩៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោក​ស្រី Sam Mostyn បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោក​ស្រី Sam Mostyn បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

កាលពីយប់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោកស្រី Sam Mostyn និងស្វាមី លោក Simeon Beckett បានចាកចេញពីទីក្រុងហូជីមិញ បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង និងលោកជំទាវ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top