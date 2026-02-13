Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងសមាជិកចំនួន ៤០ រូបជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិឯករាជ្យស្តីពី AI

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ មហាសន្និ បាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានតែងតាំងសមាជិកចំនួន ៤០ រូបទៅកាន់គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិឯករាជ្យស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ អាណត្តិបីឆ្នាំរបស់សមាជិកចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ និងមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៩។

លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ (រូបថត៖ REUTERS)

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការតែងតាំងនេះ “គូសសញ្ញាជំហានមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅរកការយល់ដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសកលអំពី AI”។ យោងតាមលោក Guterres សមាជិកត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីបេក្ខជនជាង ២.៦០០ នាក់ បន្ទាប់ពីដំណើរការវាយតម្លៃឯករាជ្យមួយដែលធ្វើឡើងដោយសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO)។ គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិឯករាជ្យស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដែលមានអ្នកជំនាញ AI ឈានមុខគេលើពិភពលោក និងធានាតុល្យភាពភូមិសាស្ត្រ និងយេនឌ័រ មានភារកិច្ចផ្តល់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យ និងគោលបំណងនៃឱកាស ហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់នៃ AI រួមទាំងការរួមចំណែកដល់កិច្ចសន្ទនាសកលថ្មីស្តីពីអភិបាលកិច្ច AI។

លោក Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងបរិបទដែល AI  កំពុងមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស គណៈកម្មាធិការនេះនឹងផ្តល់ការវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងឯករាជ្យ ដែលអាចឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នា៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

MSC៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

MSC៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

បន្តការពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមុយនិច (MSC) លើកទី ៦២ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងមុយនិច ក្នុងរដ្ឋបាវ៉ារៀ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រធាន MSC លោក Wolfgang Ischinger បានលើកយកបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខសកល។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top