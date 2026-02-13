ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងសមាជិកចំនួន ៤០ រូបជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិឯករាជ្យស្តីពី AI
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ (រូបថត៖ REUTERS)
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការតែងតាំងនេះ “គូសសញ្ញាជំហានមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅរកការយល់ដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសកលអំពី AI”។ យោងតាមលោក Guterres សមាជិកត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីបេក្ខជនជាង ២.៦០០ នាក់ បន្ទាប់ពីដំណើរការវាយតម្លៃឯករាជ្យមួយដែលធ្វើឡើងដោយសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO)។ គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិឯករាជ្យស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដែលមានអ្នកជំនាញ AI ឈានមុខគេលើពិភពលោក និងធានាតុល្យភាពភូមិសាស្ត្រ និងយេនឌ័រ មានភារកិច្ចផ្តល់ការវាយតម្លៃឯករាជ្យ និងគោលបំណងនៃឱកាស ហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់នៃ AI រួមទាំងការរួមចំណែកដល់កិច្ចសន្ទនាសកលថ្មីស្តីពីអភិបាលកិច្ច AI។
លោក Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងបរិបទដែល AI កំពុងមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស គណៈកម្មាធិការនេះនឹងផ្តល់ការវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងឯករាជ្យ ដែលអាចឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នា៕