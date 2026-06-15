Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

មហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៣ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន អំពីមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៣ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ សម្រាប់អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។

សន្និសីទសារព័ត៌មាន អំពីមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៣ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ សម្រាប់អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។ (រូបថត៖ VOV)

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន លោក ង្វៀន មិញទ្រៀត លេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជន និងជាប្រធានសមាគមនិស្សិតវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៣ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជន ហើយជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយសម្រាប់យុវវ័យទូទាំងប្រទេស។ មហាសន្និបាតនឹងផ្តោតលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗ រួមមាន៖ ការបូកសរុប វាយតម្លៃការងារសម្ព័ន្ធយុវជន និងចលនាយុវជន និងកុមារក្នុងអាណត្តិ២០២២-២០២៦; ការកំណត់គោលដៅ ភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយសម្រាប់ការងាររបស់សម្ព័ន្ធយុវជន និងចលនាយុវជន និងកុមារក្នុងអាណត្តិ២០២៦-២០៣១; បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជននីតិកាលទី១៣។ មហាសន្និបាត នឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។

អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតមានប្រតិភូផ្លូវការចំនួន ៧៨៦ នាក់ ដែលតំណាងឱ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន និងយុវជនវៀតណាមចំនួន ២១,៦លាននាក់ នៅទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស រួមទាំងប្រតិភូចំនួន ១៤៤នាក់ ជាជនជាតិភាគតិច និងប្រតិភូចំនួន ២នាក់ តំណាងឱ្យយុវជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ច​ការបរទេសរបស់រដ្ឋ​​សភាត្រូវ​អនុវត្ត​ន៍ដោយសមកាលកម្មជាមួយនឹងកិច្ច​ការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរបស់​រដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន

កិច្ច​ការបរទេសរបស់រដ្ឋ​​សភាត្រូវ​អនុវត្ត​ន៍ដោយសមកាលកម្មជាមួយនឹងកិច្ច​ការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរបស់​រដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន

លោកប្រធាន​រដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានស្នើឲ្យស្ថាប័ននានា​ ជ្រួតជ្រាប​ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងកិច្ចការបរទេសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទំនើបរបស់ប្រទេស​ជាតិ​។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top