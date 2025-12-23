ព័ត៌មាន
មន្ទីរពេទ្យវៀតណាម-ស៊ុយអែត Uong Bi ប្តេជ្ញាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
គម្រោងនេះមានការវិនិយោគសរុបជិត ១.៣០០ ពាន់លានដុងពីថវិការដ្ឋ ដោយអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៥ ដល់ ២០២៩។ ចំណុចស្នូលនៃគម្រោងនេះគឺវិនិយោគលើការសាងសង់អគារពិនិត្យ ព្យាបាល និងថែទាំសុខភាព ដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបជាង ៦០.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ មានសមត្ថភាពផ្ទុកគ្រែប្រហែល ៦៨០ រួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានឯកទេស និងស៊ីជម្រៅ ដែលបំពេញតម្រូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។
នៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ គម្រោងនេះនឹងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសមត្ថភាពពិនិត្យ និងព្យាបាលសុខភាពរបស់ខេត្ត។ រួមចំណែកកាត់បន្ថយបន្ទុកលើមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់មជ្ឈិម; បើកចេញឱកាសសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្ត និងតំបន់ ទទួលបានសេវាវេជ្ជសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅហ្នឹងមូលដ្ឋាន៕