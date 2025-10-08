Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបមកវៀតណាមកើនឡើងខ្ពស់

វៀតណាមទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង ១៥,៤ លាននាក់ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ កើនឡើង ២១,៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
វៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង ១៥,៤ លាននាក់ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ (រូបថត៖  Nguyen An Thi)

គោលនយោបាយទិដ្ឋាការងាយស្រួល កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពពន្លឿនទេសចរណ៍ត្រូវបានជំរុញខ្លាំង រួមជាមួយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិសំខាន់ៗ បានទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិមកវៀតណាមយ៉ាងច្រើន។ គួរកត់ សម្គាល់ថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ នៃឆ្នាំនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនឹងចំនួនជាង ១,៩ លាននាក់ កើនឡើងជិត ៣៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ កម្រិតកំណើននេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗ ភាគច្រើនដូចជា៖ រុស្ស៊ីកើនឡើងជាង ២៤៥%, ប៉ូឡូញ ៥៥%, ហូឡង់ ៣៥%, បារាំង ៣២,៣%, ចក្រភពអង់គ្លេសជាង ២៩%, អាល្លឺម៉ង់ជិត ២៤%...។ ទីផ្សារដែលមានកំណើនខ្លាំងគឺភាគច្រើនមកពីក្រុមប្រទេសដែលត្រូវបានលើកលេងទិដ្ឋាការចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា រួមមាន: ប៉ែលហ្សិក ប៊ុលហ្គារី, ក្រូអាត, ហូឡង់,  ប៉ូឡូញ ស្វីស... ជាមួយនឹងការស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃ។ លើសពីនេះ ចំនួនភ្ញៀវមកពីបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចដែលត្រូវបានលើកលែងទិដ្ឋាការអស់ រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក នៅតែបន្តរក្សាសន្ទុះកើនឡើងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រាក់ចំនួនជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិកជួយប្រជាជនជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi

ប្រាក់ចំនួនជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិកជួយប្រជាជនជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi

នាថ្ងៃទី ៦ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក Do Van Chien ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្ស មាតុភូមិវៀត ណាមបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៥៖០០ ល្ងាចថ្ងៃទី ៦ តុលា ខេត្ត ក្រុង បុគ្គល អង្គភាព អង្គការ ... បានជួយឧបត្ថម្ភនិងចុះឈ្មោះជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនតាមខេត្ត ក្រុង នានា ដើម្បីជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi តាមរយៈគណៈកម្មាធិការ ចលនាជួយសង្គ្រោះមជ្ឈិម ដោយមានទឹកប្រាក់ជិត ៧៥២,៧ ពាន់លានដុង (ជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top