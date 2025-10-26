ព័ត៌មាន
ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម - ប៊ុលហ្គារី៖ "យុទ្ធសាស្ត្រ - ជាក់ស្តែង - ប្រសិទ្ធភាព"
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប៊ុលហ្គារី; ជួបជាមួយសារព័ត៌មាន; ជួបសវនាការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្គារី ប្រធានរដ្ឋសភាប៊ុលហ្គារី; ទទួលជួបប្រធានគណបក្សសង្គមនិយមប៊ុលហ្គារី; ចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចប៊ុលហ្គារី-វៀតណាម; បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីប្រគល់ឯកសារសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ; ទស្សនាសាកលវិទ្យាល័យ Sofia ; ទស្សនាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិប៊ុលហ្គារី។ល។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រធានាធិបតីប៊ុលហ្គារី លោក Rumen Radev បានយល់ព្រមអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ប៊ុលហ្គារីទៅជា "ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ"។
ក្នុងបណ្តាកិច្ចប្រជុំ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងការសន្ទនានយោបាយ និងការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូនៅគ្រប់កម្រិត ជាពិសេសនៅកម្រិតខ្ពស់និងកម្រិតស្រាវជ្រាវ បង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការថ្មីរវាងក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋាននានានៃប្រទេសទាំងពីរ; ឯកភាពពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើគ្រប់កាណាល រវាងបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា ស្ថាប័នមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋានរបស់វៀតណាម ជាមួយស្ថាប័នកណ្តាលនិងមូលដ្ឋាននានារបស់ប៊ុលហ្គារី; ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខ ជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលនិងឧស្សាហកម្មការពារជាតិ; បានឯកភាពលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម ដោយកំណត់ថា នេះជាសសរស្តម្ភកណ្តាលមួយ និងជាកម្លាំងចលករស្នូលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ប៊ុលហ្គារី ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពី “ប្រពៃណី” ទៅជា “យុទ្ធសាស្ត្រ - ជាក់ស្តែង - មានប្រសិទ្ធភាព”។
ភាគីទាំងពីរបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេដ ក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់អង្គភាពមហាជន និងសមាគមមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរ ធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ សហការ និងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗជាប្រចាំ; បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប៊ុលហ្គារី និងពលរដ្ឋប៊ុលហ្គារីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម៕