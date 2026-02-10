ព័ត៌មាន
ពិព័រណ៍និទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២៦ មានភាពរស់រវើកជាមួយនឹងការសម្តែងតន្ត្របម្រើសាធារណជន
ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ ពិព័រណ៍នេះនឹងរៀបចំការសម្តែងសិល្បៈចំនួនបីក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ នៅពេលព្រឹក រោងមហោស្រពអូប៉េរ៉ា និងរបាំបាឡេជាតិវៀតណាមនឹងបង្ហាញការសម្តែងច្រៀង និងរាំ តន្ត្រីឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណី និងការច្រៀងប្រជាប្រិយជាមួយនឹងប្រធានបទនិទាឃរដូវ។ នៅពេលរសៀល រោងមហោស្រពតុក្កតាវៀតណាម និងសហព័ន្ធសៀកវៀតណាមនឹងសម្តែងរបាំ សៀក និងការសម្តែងវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យ។ នៅពេលល្ងាច នឹងមានការសម្តែងលើឆាក និងរឿងខ្លីៗដោយរោងមហោស្រពយុវជនវៀតណាម រួមជាមួយនឹងការសម្តែងសៀកជាច្រើនប្រភេទ។ ចំណុចលេចធ្លោមួយដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនយ៉ាងទូលំទូលាយគឺការសម្តែងចម្រៀងប្រជាប្រិយ Quan họ (ក្វាន់ហូ) មកពីខេត្តបាក់និញ ដែលមានសិប្បករ និងបទចម្រៀងពិរោះៗនៅក្នុងបរិយាកាសដែលជ្រួតជ្រាបក្នុងវប្បធម៌បុរាណរបស់ខេត្តគីញបាក។ លោក ឌឿង ឌឹក ថាំង អនុប្រធានក្លឹប Hoai Trung Quan Ho (ឃុំ Tien Du ខេត្ត Bac Ninh) បានចែករំលែកថា៖ "ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ក្រុមនេះមានសមាជិក ១២នាក់ រួមទាំងអ្នកសំដែង ១០នាក់ ដោយបង្ហាញពីវប្បធម៌ Quan Ho។ បំណងប្រាថ្នារបស់យើងគឺនាំយកបទចម្រៀង និងបទភ្លេងរបស់អ្នកចម្រៀងប្រុសស្រី និងនាំយកវប្បធម៌ Quan Ho ទៅកាន់ទស្សនិកជនកាន់តែទូលំទូលាយ"។
ក្រៅពី Quan Ho ទម្រង់សិល្បៈប្រពៃណី និងសម័យទំនើបជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានណែនាំផងដែរ ដែលរួមចំណែកដល់បរិយាកាសពិធីបុណ្យដ៏រីករាយ គោរពតម្លៃវប្បធម៌ជាតិ និងបម្រើតម្រូវការសិល្បៈរបស់ប្រជាជននៅដើមនិទាឃរដូវ៕