ព័ត៌មាន

ពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៥១ នៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាម

ទិដ្ឋភាពនៃពិធី (រូបថត៖ Chu Trinh/VOV-ĐBSCL)

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធី នាយឧត្តមសេនីយ៍ ង្វៀន ត្រុង ងៀ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ពិធីនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យឲ្យយើងកាន់តែមោរពចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមានមោទនភាពចំពោះអតីតកាលដ៏រុងរឿងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះបច្ចុប្បន្នកាល និងមានទំនុកចិត្តលើអនាគត ជាពិសេសដើម្បីរំលឹកមនុស្សម្នាក់ៗឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់តម្លៃនៃសន្តិភាព ឯករាជ្យភាព សេរីភាព និងឯកភាព ដែលមនុស្សជំនាន់មុនៗ បានលះបង់យ៉ាងច្រើន។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ង្វៀន ត្រុង ង៉ៀ បានសម្តែងជំនឿជាក់ថា យុវជនសព្វថ្ងៃនេះនឹងបន្តសិក្សា បណ្តុះបណ្តាល និងរស់នៅជាមួយឧត្តមគតិ តែងតែមានភាពក្លាហាន ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ ច្នៃប្រឌិត និងប្រាថ្នាចង់ចូលរួមចំណែក និងត្រៀមខ្លួនចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿងនៃមាតុភូមិ។

ក្នុងឱកាសនេះ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ង្វៀន ត្រុង ង៉ៀ បានប្រគល់អំណោយចំនួន ៦០ ចំណែក ដល់យុវជន និងសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក។ អគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមក៏បានប្រគល់ផ្ទះចំនួន ៥ ខ្នងសម្រាប់អតីតយុទ្ធជន និងគ្រួសារដែលមានការលំបាកផងដែរ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

បង្កើតជាបន្ទាន់នូវបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រនិងផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រ

ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតជាបន្ទាប់នូវបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ និងផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយមានសារសំខាន់ដោយផ្ទាល់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់។
