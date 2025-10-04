ព័ត៌មាន
ពិធីបុណ្យ "សែនលោកខែ" នៅតំបន់ខ្ពង់រាបព្រំដែន Son La
ពីដើមឬស្សីតូចៗជាច្រើន ចង្កៀងផ្កាយត្រូវបានបង្ហើយជាបណ្តើរៗ ក្រោមការច្នៃប្រឌិត និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកដ្ឋាន Co Ma ឃុំ Co Ma ស្រុក Son La។ នៅតំបន់ខ្ពង់រាបឆ្ងាយពីទីក្រុង សិស្សានុសិស្សនៅទីនេះកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យព្រះច័ន្ទពេញបូណ៌មីដ៏កក់ក្តៅ ពោរពេញដោយក្តីស្រលាញ់។
“ខ្ញុំឈ្មោះ Sung Thi Tau ជាសិស្សសាលា យើងទាំងអស់គ្នានៅឆ្ងាយពីផ្ទះ ស្នាក់នៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ពិធីបុណ្យតេត សែនលោកខែ ឆ្នាំនេះ យើងកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏កក់ក្តៅជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងមិត្តភក្តិនៅក្នុងសាលា។ ពួកយើងធ្វើចង្កៀងគោមផ្កាយជាមួយគ្នា ផ្លាស់ប្តូរការសម្តែងវប្បធម៌ក្នុងរាត្រីព្រះច័ន្ទពេញបូណ៌មី សប្បាយរីករាយ និងរំភើបចិត្តជាខ្លាំង”។
ក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សជិត ៦៥០នាក់ នៃអនុវិទ្យាល័យ Co Ma សម្រាប់ជនជាតិភាគតិច គឺជាកុមារនៃជនជាតិភាគតិច មកពីគ្រួសារក្រីក្រ លើបន្ទាត់ក្រីក្រ និងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក។ លោកគ្រូ Le Trung Kien នាយករងសាលាបានចែករំលែកថា៖ “ដោយយល់អំពីស្ថានភាពរបស់សិស្ស សាលាបានប្រមូលធនធានទាំងអស់ពីសង្គម អង្គការ និងបុគ្គលនានា ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសែនលោកខែដ៏មានអត្ថន័យ ជួយសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើន ដោយហេតុនេះទទួលបានកម្លាំងចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ”។
នៅក្នុងឃុំព្រំដែន Phieng Pan កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន Phieng Pan និងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏បានឆ្លងកាត់ភ្នំ និងព្រៃឈើរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីនាំយកពិធីបុណ្យសែនលោកខែដល់កុមារមត្តេយ្យសិក្សា និងបឋមសិក្សានៅសាលារៀន។
ពិធីបុណ្យសែនលោកខែកំពុងមកដល់ជាមួយប្អូនៗកុមារ និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេស។ សម្រាប់កុមារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល តំបន់ភ្នំ និងព្រំដែន អំណោយពិធីបុណ្យនេះ គឺជាប្រភពលើកទឹកចិត្តពិសេស បន្ថែមកម្លាំងចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនេះ បន្តការសិក្សា ស្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ ជំនះការលំបាក និងខិតខំកែលម្អ៕