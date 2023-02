ពិធីបុណ្យមាឃបូជានិទាឃៈរដូវនៅទីក្រុង Hoi An ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ

មនុស្សជាង ៣០០ នាក់ ដើរដង្ហែរតាមដងវិថីបុរាណ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យមាឃបូជានិទាឃៈរដូវ នៅ Hoi An បានក្លាយជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ។ (រូបថត៖Dac Thanh)

ពិធីបុណ្យមាឃបូជានិទាឃៈរដូវ គឺជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅទីក្រុង Hoi An។ តម្លៃពិសេសនៃពិធីបុណ្យមាឃបូជានិទាឃៈរដូវ ទីក្រុង Hoi An គឺជាលទ្ធផលនៃការរួមបញ្ចូលរវាងវប្បធម៌វៀតណាម ជប៉ុន និងចិន។ នេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុង Hoi An សម្តែងការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធ ព្រះអាទិទេព ដូនតា ជាដើម បួងសួងសូមឱ្យមានភាពចម្រុងចម្រើន និងសុភមង្គល។ ពិធីបុណ្យមាឃបូជានិទាឃៈរដូវ គឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សំខាន់មួយនៅដើមឆ្នាំ ដែលសហគមន៍អ្នកស្រុក Hoi An ស្រឡាញ់ និងថែរក្សា ហើយជា "ព្រលឹង" ដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននៃតំបន់ទីក្រុងបេតិកភណ្ឌឡើយ៕