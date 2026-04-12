Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដ៏រស់រវើករបស់កម្ពុជា ឡាវ និងថៃនៅទីក្រុងហូជីមិញ

នាព្រឹកមិញថ្ងៃទី១១ ខែមេសា នៅវត្ត ភូមិញ ទីក្រុងហូជីមិញ សហភាពអង្គការមិត្តភាពទីក្រុងហូជីមិញ (HUFO) សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៃសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីកម្ពុជា បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ឡាវ និងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ថៃ។

ព្រះសង្ឃធ្វើពិធីបួងសួងសុំសន្តិភាព និងពរជ័យក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងថៃ (រូបថត៖ Xuân Khu/TTXVN)

អញ្ជើញចូលរួមមានវត្តមានលោក ផនស៊ី ប៊ុនមីសាយ អគ្គកុងស៊ុលឡាវប្រចាំទីក្រុង ហូជីមិញ; លោក ចាន់ សូរីកាន អគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ; តំណាងមកពីស្ថានកុងស៊ុលថៃប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ; និស្សិតនិងសមាជិកមួយចំនួនធំនៃសហគមន៍កម្ពុជា ឡាវ និងថៃ ដែលរស់នៅ ធ្វើការនិងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ។

ពិធីបុណ្យប្រពៃណីប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជា ឡាវ និងថៃ នៅទីក្រុងហូជីមិញ បង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសនានាក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងវៀតណាម និងប្រទេសជិតខាង ពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងប្រជាជន វៀតណាមជាទូទៅ និងប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនិយាយដោយឡែកជាមួយបណ្តាប្រទេស។

ក្នុងឱកាសនេះ ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា) សហភាពអង្គការមិត្តភាពទីក្រុងហូជីមិញ នឹងរៀបចំពិធីបុណ្យកីឡាឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីកម្ពុជា-ឡាវ ឆ្នាំ២០២៦ សម្រាប់និស្សិត និង សហគមន៍កម្ពុជា-ឡាវ ដែលរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅទីក្រុងហូជីមិញ។ ពិធីបុណ្យកីឡានឹងរួមបញ្ចូលការប្រកួតបាល់ទាត់ វាយសី... ក៏ដូចជាការសម្តែង និងការផ្លាស់ប្តូរសិល្បៈ និងម្ហូបអាហារប្រពៃណី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររបស់បញ្ហានេះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top