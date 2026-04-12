ព័ត៌មាន
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីដ៏រស់រវើករបស់កម្ពុជា ឡាវ និងថៃនៅទីក្រុងហូជីមិញ
អញ្ជើញចូលរួមមានវត្តមានលោក ផនស៊ី ប៊ុនមីសាយ អគ្គកុងស៊ុលឡាវប្រចាំទីក្រុង ហូជីមិញ; លោក ចាន់ សូរីកាន អគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ; តំណាងមកពីស្ថានកុងស៊ុលថៃប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ; និស្សិតនិងសមាជិកមួយចំនួនធំនៃសហគមន៍កម្ពុជា ឡាវ និងថៃ ដែលរស់នៅ ធ្វើការនិងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ។
ពិធីបុណ្យប្រពៃណីប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជា ឡាវ និងថៃ នៅទីក្រុងហូជីមិញ បង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសនានាក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងវៀតណាម និងប្រទេសជិតខាង ពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងប្រជាជន វៀតណាមជាទូទៅ និងប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនិយាយដោយឡែកជាមួយបណ្តាប្រទេស។
ក្នុងឱកាសនេះ ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា) សហភាពអង្គការមិត្តភាពទីក្រុងហូជីមិញ នឹងរៀបចំពិធីបុណ្យកីឡាឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីកម្ពុជា-ឡាវ ឆ្នាំ២០២៦ សម្រាប់និស្សិត និង សហគមន៍កម្ពុជា-ឡាវ ដែលរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅទីក្រុងហូជីមិញ។ ពិធីបុណ្យកីឡានឹងរួមបញ្ចូលការប្រកួតបាល់ទាត់ វាយសី... ក៏ដូចជាការសម្តែង និងការផ្លាស់ប្តូរសិល្បៈ និងម្ហូបអាហារប្រពៃណី៕