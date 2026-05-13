ពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី១១ នៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម
ក្រោមប្រធានបទ "ឯកភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - នវានុវត្តន៍ - ច្នៃប្រឌិត - អភិវឌ្ឍន៍" មហាសន្និបាតបានពិភាក្សា និងវាយតម្លៃដោយសត្យានុម័ត និងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពនៃគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរបស់ប្រជាជន និងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល; លទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម នីតិកាលទី ១០ អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៤-២០២៦; និងបានឯកភាពលើទិសដៅ គោលបំណង និងកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមអាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១; បានឯកភាពជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម គណៈប្រធាន តំណាងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ និងមុខតំណែងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមអាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១។
សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នយោបាយនៃមហាសន្និបាតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៤-២០២៦ រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានពង្រីកតួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងនៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជន។
មហាសន្និបាតបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីសកម្មភាពចំនួន ៧ សម្រាប់អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១រួមមានការជំរុញការឃោសនា គៀរគរ និងប្រមូលផ្តុំប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ បង្កើនឯកភាពក្នុងសង្គម បង្កើនកម្លាំងនៃផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល; តំណាង និងការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន; កែលម្អគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការឃ្លាំមើលនិងការរិះគន់សង្គម អនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងបក្ស រដ្ឋ និងប្រព័ន្ធនយោបាយ៕