ព័ត៌មាន

ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងអធិកអធមជូនចំពោះលោកអគ្គលេខា តូ ឡឹម (To Lam) នៅរដ្ឋធានី វៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការជូនចំពោះលោកអគ្គលេខា តូ ឡឹម (To Lam) និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានធ្វើឡើង នៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទន៍នៃ ប្រទេសឡាវ ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ។


លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋ Thongloun Sisoulith បានទទួលស្វាគមន៍លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam)។ រូបថត៖ ថុង​ញ៉ឹង - VNA

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវទាំងសងខាង ដែលនាំទៅដល់វិមានប្រធានរដ្ឋ សិស្សនិស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ នៅរដ្ឋធានី វៀងចន្ទន៍ ដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីឡាវ និងកាន់ទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរ បានឈរស្វាគមន៍។ ក្បួនរថយន្តដែលដឹកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម (To Lam) បានឈានចូលទៅក្នុងវិមានប្រធានរដ្ឋ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith បានទៅកាន់ដល់រថយន្ត ដើម្បីស្វាគមន៍លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam)

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងលោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith បានត្រួតកងកិត្តិយសនៃកងទ័ពប្រជាជនឡាវ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត - VNA

បន្ទាប់ពីនោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) បានស្វាគមន៍ និងណែនាំមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីទទួល​បដិសណ្ឋារកិច្ច។

ចំណុចសំខាន់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺ ភាគីទាំងពីរនឹងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅនៃ "ការតភ្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ" - ដែលត្រូវបានឯកភាពដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និង លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ដើម្បីលើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដល់កម្រិតថ្មីមួយ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥។

ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃអាណត្តិថ្មីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដោយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយ ក្នុងការភ្ជាប់ចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងកម្មវិធីសកម្មភាពជាក់ស្តែង ការភ្ជាប់សេចក្តីប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង។ នេះនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយដ៏រឹងមាំ សម្រាប់ការធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឡាវ បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព ស្របតាមសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងពិសេសនេះ និងការជឿទុកចិត្ត និងការរំពឹងទុករបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ៕

 

តាមកាសែតរូបភាពវៀតណាម

