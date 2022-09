ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay Nung Thai ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិ”

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញថ្លែងនៅពិធីនេះ។ (រូបថត៖ TTXVN)

អញ្ជើញថ្លែងនៅពិធីនេះ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចុះឈ្មោះ “ការប្រតិបត្តិពិធី Then របស់ជនជាតិ Tay Nung Thai នៅវៀតណាម” គឺជាម៉ាកសញ្ញាជាតិដែលពិភពលោកផ្ដល់ឲ្យវៀតណាម តាមនោះ រួមចំណែកឧទ្ទេសនាមដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិអំពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលប្រចាំតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងវៀតណាម រួមចំណែកធ្វើឲ្យតំបន់នេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋាននានាដែលមានបេតិកភណ្ឌ Then នោះ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកសាងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ឃោសនាឲ្យបានទូលំទូលាយ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីជំរុញភាពស្អិតរមួតក្នុងសង្គម មនសិការអំពីអត្តសញ្ញាណនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រតិបត្តិពិធី Then នៅក្នុងសហគមន៍។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់សិប្បករ Then បង្រៀនការប្រតិបត្តិពិធី Then នៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។

លោកប្រធានរដ្ឋ Nguyen Xuan Phuc ក៏បានលើកសរសើរខេត្ត Tuyen Quang ដោយបានរៀបចំពិធីបុណ្យ Thanh Tuyen ដែលជាពិធីបុណ្យដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើម ថែរក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍ដោយប្រជាជន Tuyen Quang អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក។ លោកប្រធានរដ្ឋបានស្នើឲ្យខេត្តបន្តស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពិធីបុណ្យ Thanh Tuyen ឲ្យកាន់តែពិសេស ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ ហើយក្លាយជាពាណិជ្ជសញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិ៕