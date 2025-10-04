ព័ត៌មាន
ពានរង្វាន់ Bui Xuan Phai ឆ្នាំ ២០២៥ លើកតម្កើងតន្ត្រីករ Tran Tien
តន្ត្រីករ Tran Tien គឺជាតន្ត្រីករម្នាក់ក្នុងចំណោមតន្ត្រីករដែលបានបន្សល់ទុកនូវសញ្ញាណពិសេសក្នុងតន្ត្រីវៀតណាមសហសម័យ មិនត្រឹមតែដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតសេរី សម្បូរទៅដោយ "ការបំផុសគំនិតថ្មី" ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែចំណុចសំខាន់នៃវប្បធម៌ និងការចងចាំរបស់លោកទៀតផង។ នៅក្នុងការតែងនិពន្ធរបស់លោក Tran Tien ទីក្រុងហាណូយមិនត្រឹមតែជាឈ្មោះទីកន្លែង និងជារដ្ឋធានីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងនៃការចងចាំកុមារភាព លំហូរនៃវប្បធម៌ប្រជាប្រិយភាគខាងជើង ដងនានាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងសូម្បីតែជនបទនៃតំបន់ Doai ផងដែរ។
យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវតន្ត្រី Nguyen Quang Long ក្រឡេកមើលបទចម្រៀងឆ្នើមដែលនិពន្ធអំពីទីក្រុងហាណូយរបស់តន្ត្រីករ Tran Tien យើងអាចឃើញទំនាក់ទំនងដែលបង្កើតឡើងពី "ត្រីកោណវប្បធម៌"៖ ទន្លេក្រហម - វិថីបុរាណ - តំបន់ Doai ។ ទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាលំហភូមិសាស្ត្រទាំង៣ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងស្រទាប់វប្បធម៌ទាំង៣ ដែលជាប្រភពបំផុសគំនិតរួមផ្សំគ្នាបង្កើតរូបរាងទីក្រុងហាណូយក្នុងតន្ត្រីរបស់លោកទៀតផង
ក្រៅពីរង្វាន់ធំដែលប្រគល់ជូនតន្ត្រីករ Tran Tien គណៈកម្មាធិការរៀបចំក៏បានផ្តល់រង្វាន់ចំនួន ៤ ក្នុង៣ប្រភេទផ្សេងទៀត។ ក្នុងនោះ ពានរង្វាន់ស្នាដៃ - ដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានប្រគល់ជូនចំនួន ២ រង្វាន់រួមមានៈ កម្រងគំនូរអំពីទីក្រុងហាណូយរបស់វិចិត្រករ Pham Binh Chuong ក្នុង ២០ ឆ្នាំនៃ "ចុះវិថីទីក្រុង" និងតន្ត្រី "ភ្លើងពីដី" (រោងមហោស្រពយុវជនវៀតណាម)៕