ព័ត៌មាន
ពណ៌វប្បធម៌វៀតណាមចែងចាំងពន្លឺក្នុងពិធីបុណ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ធំបំផុតនៅចក្រភពអង់គ្លេស
ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមនារី និងកុមារវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស ក្បួនដង្ហែរនិងការសម្តែងសិល្បៈរបស់គណៈប្រតិភូវៀតណាមមិនត្រឹមតែលើកតម្កើងវប្បធម៌ប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ហាញពីស្មារតីយុវជន សម័យទំនើប និងសមាហរណកម្មនៃវប្បធម៌វៀតណាមជាមួយពិភពលោក។ ការរំលេចដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃពិធីបុណ្យនេះគឺក្បួនដង្ហែ អាវផាយ ឆ្លងកាត់ផ្លូវសំខាន់ៗជុំវិញស្ថានីយ៍ថាមពល Battersea។ សម្រស់ដ៏ប្រណិត និងឆើតឆាយរបស់ អាផាយវៀតណាម បានបញ្ជាក់ពីតម្លៃវប្បធម៌ រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនវៀតណាមទៅកាន់ទស្សនិកជនដ៏ច្រើនកុះករនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអន្តរជាតិ។ លើសពីនេះការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ "Love Collection" លើសូត្របានធ្វើឱ្យទស្សនិកជនចូលរួមដំណើរការសិល្បៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍៕