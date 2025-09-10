ព័ត៌មាន
ពង្រឹងការទូតប្រជាជនតាមរយៈការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរឿង “ភ្លៀងក្រហម“
តារាសម្តែងក្នុងរឿង"ភ្លៀងក្រហម" ថតរូបជាមួយទស្សនិកជន។ រូបថត៖ Xuan Khu - VNA
សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងជួយមិត្តអន្តរជាតិយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រទេសនិងប្រជាជនវៀតណាម; ឆន្ទៈដែលមិនចេះចុះញម ភាពក្លាហាន និងសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាម ក្នុងការប្រយុទ្ធតស៊ូយូរអង្វែង ដើម្បីដណ្តើមឯករាជ្យជាតិ និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ។ តាមនោះ ពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនទីក្រុង និងសហគមន៍បរទេសដែលរស់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សានៅក្នុងមូលដ្ឋាន។
តំណាងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនៃប្រទេសប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ ដូចជា រុស្ស៊ី ចិន បេឡារុស្ស និងឥណ្ឌា បានឲ្យដឹងថា ខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ និងសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសន្តិភាព ការផ្សះផ្សាជាតិ និងភាពសុខដុមរមនារបស់ជាតិ រួមជាមួយនឹងសារមួយទៅកាន់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្នអំពីភាពចាំបាច់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនរវាងប្រទេសនិងប្រទេស ដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោក៕