ព័ត៌មាន
ពង្រឹងទំនាក់ទំនងសភារវាងវៀតណាមជាមួយ EU និងបែលហ្ស៊ិក
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា នៅទីក្រុង Brussels (បែលហ្សិក) អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Thanh បានជួបសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានសភាអឺរ៉ុប(EP) លោក Younous Omarjee។ នៅក្នុងជំនួបនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោយផ្តោតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ក្នុងនោះ រួមទាំងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម - EU (EVFTA) ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាប្រៀបខ្លាំងរបស់ EU ដូចជា៖ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ ។ល។ អនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Thanh ក៏បានស្នើរឲ្យ EP ជំរុញការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA)។
មុននោះ នាថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា នៅទីស្នាក់ការព្រឹទ្ធសភាបែលហ្ស៊ិក អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Thanh បានជួបសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានទី១នៃព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធបែលហ្សិក លោក Andries Gryffoy។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សា មេដឹកនាំទាំងពីរបានវាយតម្លៃថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅមានសក្ដានុពល និងឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ ដោយផ្តោតលើវិស័យដែលបែលហ្សិកមានប្រៀបខ្លាំង និងវៀតណាមមានតម្រូវការដូចជា៖ កំពង់ផែសមុទ្រឆ្លាតវៃ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ សុខាភិបាល កសិកម្ម និងថាមពល៕