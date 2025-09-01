ព័ត៌មាន
ពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងវៀតណាមនិងនេប៉ាល់
ក្នុងជំនួបនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសម្តែងនូវបំណងចង់ពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវទំ នាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនជំនាន់និងប្រជាជន នៃប្រទេសទាំងពីរពូនជ្រុំក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំកន្លងមក ចាប់តាំងពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតមក។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពបន្តជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ ... ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យសមស្របនឹងសក្តានុពល និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ភាគីទាំងពីរ។
ទន្ទឹមនឹងនោះ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជន កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជិញបានអះអាងថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាល និងនិយោជិកនេប៉ាល់; ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកបានស្នើឲ្យនេប៉ាល់ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ និងគាំទ្រក្រុមសេដ្ឋកិច្ចធំៗ របស់វៀតណាម ក្នុងនោះមាន Viettel មកស្វែងរកឱកាស និងអនុវត្តសកម្មភាពវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅនេប៉ាល់៕