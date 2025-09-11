ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាមនិងទួរគី

ទិដ្ឋភាពនៅជំនួបពិភាក្សាការងារ។ (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារបន្ទាប់ពីពិធីទទួលស្វាគមន៍ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang បានអះអាងថា វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយ ការពារជាតិ “៤ មិន”; ទស្សនៈខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមគឺ តស៊ូដោះស្រាយគ្រប់ជម្លោះ និងការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធី ឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសអនុ សញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS); ការសន្យា អន្តរជាតិ និងតំបន់ដូចជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនានានៅ សមុទ្រខាងកើត (DOC); គាំទ្រដល់ការចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលឆាប់ៗលើក្រមប្រតិ បត្តិនៃភាគីនានានៅសមុទ្រខាងកើត (COC) ដោយមានលក្ខណៈជាក់ស្តែង ប្រសិទ្ធភាព និងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ អំពីទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ នាពេលខាងមុខ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាព ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារបណ្តុះបណ្តាល ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ ការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ; បន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅយន្តការ និងវេទិកាពហុភាគីក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ស្រាវជ្រាវលើកកម្ពស់កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជា៖ កងទ័ពជើងទឹក កងទ័ពជើងអាកាស សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា ប្រឈមមិនមែនប្រពៃណី កងវិស្វកម្ម និងការរុករក បោសសម្អាតគ្រាប់បែកមីន។ ក្នុងឱកាសនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រី Phan Van Giang បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទួរគី ដែលបានបញ្ជូនសហគ្រាសឧស្សាហកម្មការពារជាតិទៅចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ការពារជាតិអន្តរជាតិវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៤ ហើយអះអាងការ ក្រសួងការពារប្រទេសត្រៀម ខ្លួនស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានឧស្សាហកម្មការពារជាតិ ជាពិសេស សហគ្រាសចំណុះក្រសួងការពារជាតិទួរគី មកចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ការពារជាតិអន្តរ ជាតិវៀតណាមលើកក្រោយ។
រីឯខ្លួនវិញ លោករដ្ឋមន្ត្រី Yasar Guler បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពសកម្ម របស់ភាគីទាំងពីរក្នុងវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាល ដោយការដែលក្រសួងការពារជាតិទួរគី បានបញ្ជូននាយទាហានសេនាធិការសិក្សាម្នាក់ទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅបណ្ឌិតសភាការពារជាតិវៀតណាមជាលើកដំបូង ហើយនឹងបន្តបញ្ជូននាយទាហានទៅសិក្សាភាសា វៀតណាមនៅបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រយោធា។ លោករដ្ឋមន្ត្រី Yasar Guler ក៏បាន និយាយផងដែរថា លោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទទួលស្វាគមន៍សិក្ខាកាម និងនាយទាហានវៀតណាម ទៅចូលរួមវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលនៅទួរគី៕