ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងដែលបានដាក់ឈ្មោះប្រធានហូជីមិញនៅទីក្រុងសេអ៊ូល

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាទីក្រុង Sai Gon - Gia Dinh ប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាទីក្រុងហូជីមិញ (ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៦ - ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦) រូបភាពនៃទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់អេឡិចត្រូនិចធំៗនៅកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូល (កូរ៉េខាងត្បូង) ចាប់ពីម៉ោង ៧ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១០ យប់ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) នៅថ្ងៃទី ១ និងទី ២ ខែកក្កដា។
សកម្មភាពនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហូជីមិញ និងមូលដ្ឋាននានានៃកូរ៉េខាងត្បូង រួមទាំងទីក្រុងសេអ៊ូល ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងមួយដ៏ស្វាហាប់ ទំនើប ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអន្តរជាតិផងដែរ។
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ទីក្រុងហូជីមិញបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយមូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រួមទាំងទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរ ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វប្បធម៌ ការអប់រំ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន។
សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលើកនេះនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងកូរ៉េខាងត្បូង បន្ដបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃបណ្តាញសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុងហូជីមិញក្នុងកិច្ចការបរទេសនៃមូលដ្ឋាននានា៕