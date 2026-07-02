Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងដែលបានដាក់ឈ្មោះប្រធានហូជីមិញនៅទីក្រុងសេអ៊ូល

ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើអេក្រង់អេឡិចត្រូនិចនៅកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូល រួមចំណែកបង្កើនការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមនិយាយរួម និងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយដោយឡែកដល់មិត្តភក្តិកូរ៉េខាងត្បូង និងអន្តរជាតិ។

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាទីក្រុង Sai Gon - Gia Dinh ប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាទីក្រុងហូជីមិញ (ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៦ - ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦) រូបភាពនៃទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានបញ្ចាំងនៅលើអេក្រង់អេឡិចត្រូនិចធំៗនៅកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូល (កូរ៉េខាងត្បូង) ចាប់ពីម៉ោង ៧ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១០ យប់ (ម៉ោងក្នុងតំបន់) នៅថ្ងៃទី ១ និងទី ២ ខែកក្កដា។

រូបភាពទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានបញ្ចាំងលើអេក្រង់អេឡិចត្រូនិចធំៗនៅក្នុងផ្លូវដើរថ្មើរជើង Myeongdong (ទីក្រុងសេអ៊ូល) ដែលជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ (រូបថត៖ vnanet.vn) 

សកម្មភាពនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហូជីមិញ និងមូលដ្ឋាននានានៃកូរ៉េខាងត្បូង រួមទាំងទីក្រុងសេអ៊ូល ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងមួយដ៏ស្វាហាប់ ទំនើប ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអន្តរជាតិផងដែរ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ទីក្រុងហូជីមិញបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយមូលដ្ឋានជាច្រើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រួមទាំងទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរ ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វប្បធម៌ ការអប់រំ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន។

សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលើកនេះនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងកូរ៉េខាងត្បូង បន្ដបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃបណ្តាញសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុងហូជីមិញក្នុងកិច្ចការបរទេសនៃមូលដ្ឋាននានា៕

តាម kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ទីក្រុងហូជីមិញបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន

ទីក្រុងហូជីមិញបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា នៅកំពង់ផែ Nha Rong - Khanh Hoi គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗចំនួន ៨ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥០ ថ្ងៃទីក្រុង Sai Gon - Gia Dinh មានកិត្តិយសបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៦ / ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top