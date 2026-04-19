ផ្លែឈើនិងបន្លែវៀតណាមជិត ១០០ តោន ដណ្តើមយកទីផ្សារ UAE
នេះជាលើកដំបូងដែលក្រុមហ៊ុននេះបានប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ដើម្បីនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសវៀតណាម ក្នុងបរុបទដែលស្ថានភាពភស្តុភារកម្មមិនស្ថិតស្ថេរនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។ ទោះបីជាមានការចំណាយខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយ Lulu នៅតែជ្រើសរើសជម្រើសនេះ ដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្ថេរភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធចែកចាយរបស់ខ្លួន ខណៈពេលដែលរក្សាការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការជួយដល់ផលិតផលកសិកម្មវៀតណាម ក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារមជ្ឈិមបូព៌ា។
ការដឹកជញ្ជូនរួមមានផ្លែឈើ និងផលិតផលកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ពីតំបន់ភាគខាងត្បូង ដូចជាក្រូចឆ្មារ ផ្លែស្រកានាគ ផ្លែក្រូចថ្លុង និងផ្លែខ្នុរ។ បន្ទាប់ពីមកដល់ UAE ផលិតផលនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងទីផ្សារនេះ និងទូទាំងមជ្ឈិមបូព៌ា តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សារទំនើបរបស់ Lulu។ យោងតាមការវាយតម្លៃរបស់ Lulu បង្ហាញថា ផលិតផលកសិកម្មស្រស់ៗ និងអាហារកែច្នៃពីប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគុណភាព។ របស់របរដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី កាហ្វេ និងគ្រឿងទេស មានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់មជ្ឈិមបូព៌ា។ ក្រុមហ៊ុន Lulu Group International ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ី បច្ចុប្បន្នដំណើរការប្រព័ន្ធលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសជាង ២៣ នៅមជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៨ ពាន់លានដុល្លារ៕