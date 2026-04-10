ផ្ទាំងរូបភាពនាំចូលនិងនាំចេញក្នុងត្រីមាសទី១/២០២៦៖ បង្កើតសន្ទុះសម្រាប់បង្កើនល្បឿន ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឆ្នាំ២០២៦
ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងបរិបទដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការប្រែប្រួលក៏ដោយ ប៉ុន្តែវិស័យនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើនរបស់វៀតណាម នៅតែកត់ត្រាកំណើនពីរខ្ទង់នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ជាពិសេស៖ ចំណូលនាំចេញបានកើនឡើងជាង ១៩% (តម្លៃប៉ាន់ស្មានឈានដល់ ១២២,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក); ការលក់រាយសរុបនៃទំនិញ និងប្រាក់ចំណូលពីសេវាកម្មអ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងប្រហែល ១០,៩%; ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចាំបាច់ ជាពិសេសប្រេងសាំង និងថាមពលមូលដ្ឋាន នៅតែមានស្ថេរភាពក្នុងចំណោមភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក...។ ទាំងនេះជាព័ត៌មានត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ ២០២៦ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា។
យោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន វិស័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានរក្សាអត្រាកំណើនវិជ្ជមានគួរសមនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន។ សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (IIP) បានកើនឡើង ៩% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយវិស័យផលិតកម្មបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ ចំណូលនាំចូល និងនាំចេញសរុបនៃទំនិញត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ២៤៩,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើង ២៣,២% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ជាពិសេស សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញ (PMI) ក្នុងខែមីនាបានឈានដល់ ៥១,២ ពិន្ទុ ដែលជាខែទីប្រាំបួនជាប់ៗគ្នាលើសពី ៥០ ពិន្ទុ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីការពង្រីកសកម្មភាពផលិតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ និងពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ សហគមន៍អាជីវកម្មក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួល។
នៅក្នុងវិស័យនាំចូលនិងនាំចេញ ទីផ្សារនាំចេញជាច្រើនបានកត់ត្រាកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ដូចជាហុងកុង (ចិន) ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះជាសញ្ញាបង្ហាញថា អាជីវកម្មនានាបានកាន់តែមានភាពសកម្មក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាស ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសទីផ្សារ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕