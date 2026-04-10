Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ផ្ទាំងរូបភាពនាំចូលនិងនាំចេញក្នុងត្រីមាសទី១/២០២៦៖ បង្កើតសន្ទុះសម្រាប់បង្កើនល្បឿន ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឆ្នាំ២០២៦

ទាំងនេះជាព័ត៌មានត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ ២០២៦ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា។

VAFIE ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៥ ស្តីពីការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) របស់វៀតណាម (រូបថត៖ congthuong.vn)

ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងបរិបទដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការប្រែប្រួលក៏ដោយ ប៉ុន្តែវិស័យនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើនរបស់វៀតណាម នៅតែកត់ត្រាកំណើនពីរខ្ទង់នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ជាពិសេស៖ ចំណូលនាំចេញបានកើនឡើងជាង ១៩% (តម្លៃប៉ាន់ស្មានឈានដល់ ១២២,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក); ការលក់រាយសរុបនៃទំនិញ និងប្រាក់ចំណូលពីសេវាកម្មអ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងប្រហែល ១០,៩%; ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញចាំបាច់ ជាពិសេសប្រេងសាំង និងថាមពលមូលដ្ឋាន នៅតែមានស្ថេរភាពក្នុងចំណោមភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក...។ ទាំងនេះជាព័ត៌មានត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ ២០២៦ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា។

យោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន វិស័យឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានរក្សាអត្រាកំណើនវិជ្ជមានគួរសមនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន។ សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (IIP) បានកើនឡើង ៩% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដោយវិស័យផលិតកម្មបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ ចំណូលនាំចូល និងនាំចេញសរុបនៃទំនិញត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន ២៤៩,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើង ២៣,២% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ជាពិសេស សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញ (PMI) ក្នុងខែមីនាបានឈានដល់ ៥១,២ ពិន្ទុ ដែលជាខែទីប្រាំបួនជាប់ៗគ្នាលើសពី ៥០ ពិន្ទុ។ ប្រការនេះបង្ហាញពីការពង្រីកសកម្មភាពផលិតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ និងពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ សហគមន៍អាជីវកម្មក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួល។

នៅក្នុងវិស័យនាំចូលនិងនាំចេញ ទីផ្សារនាំចេញជាច្រើនបានកត់ត្រាកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ដូចជាហុងកុង (ចិន) ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះជាសញ្ញាបង្ហាញថា អាជីវកម្មនានាបានកាន់តែមានភាពសកម្មក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាស ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសទីផ្សារ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

“កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃយោធភូមិភាគទី៣ ត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយបណ្តាកងកម្លាំង គណៈកម្មាធិការបក្ស និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធការពារជាតិក្នុងប្រជាជនទាំងមូល ប្រៀបយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងប្រជាជនទាំងមូល ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខប្រជាជន និងកសាងប្រៀបយុទ្ធសាស្រ្តទឹកចិត្តប្រជាជន ដ៏រឹងមាំ”។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top