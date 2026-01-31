ព័ត៌មាន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងរបស់វៀតណាម
ក្នុងអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី៣០
ខែមករា ក្រោមចំណងជើងថា «ផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតតាមបែបថ្មី ប្រទេសវៀតណាមបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍឆ្នាំ
២០៤៥» កាសែតកោះសន្តិភាពបានឱ្យដឹងថា
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រកាសលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ
ឡឹម បានឲ្យដឹងថា បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានបូកសរុប
និងដកមេរៀនជាច្រើនដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងប្រពៃណីជាំប្រវត្តិសាស្ត្រ។
តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ទាមទារឱ្យមានវិធីសាស្ត្រ
របៀបគិត និងសកម្មភាពថ្មីៗ។ ទាក់ទងនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
វៀតណាមចាំបាច់ត្រូវកសាងគំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនពីរខ្ទង់។
ក្នុងអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយក្នុងថ្ងៃដដែល
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានដកស្រង់សម្តីរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម
ស្តីពីសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះវៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់
និងលើកកម្ពស់កម្រិតសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ
ដោយចាត់ទុកសមាហរណកម្មអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែជាវិធីសាស្ត្រឈានចម្បង
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិទៀតផង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ
វៀតណាមចាំបាច់ត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មលើវិស័យនយោបាយ សន្តិសុខ និងការពារជាតិ
ដោយឆ្ពោះទៅរកគោលដៅពង្រឹង សក្តានុពល និងឋានៈរបស់ប្រទេសជាតិ
ដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងការពង្រឹងស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ភាពម្ចាស់ការ
និងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន៕