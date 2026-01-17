ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស
អញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចសម្រាប់លោក លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា លោក លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានល្អ ការទូតបម្រើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច រួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការសម្រេចគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៅអាណត្តិបន្ទាប់។
ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់ៗ អាស្រ័យលើទីតាំងរៀងៗខ្លួន ត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្លាំង និងលក្ខណៈពិសេស និង ទាញ យកអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ លោកប្រធានរដ្ឋក៏សង្ឃឹមថា ក្នុងតួនាទីជាតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស លោក លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងប្រធានការិយាល័យតំណាង នឹងរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់រូបភាពនៃប្រទេសជាតិ វប្បធម៌ និងប្រជាជនវៀតណាម។ ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវបំពេញល្អការងារសហគមន៍ ជាពិសេសគឺការប្រមូលផ្តុំ សាមគ្គីភាពសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្ម វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសសាមី៕