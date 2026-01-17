Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស

នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង បានអញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេច តែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពចំនួន ១៦ រូប នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស សម្រាប់អាណត្តិ ឆ្នាំ ២០២៥-២០២៨។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញថតរូបជាមួយគណៈប្រតិភូ (រូបថត៖ VOV)

អញ្ជើញប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចសម្រាប់លោក  លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា លោក លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានល្អ ការទូតបម្រើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច  រួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការសម្រេចគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៅអាណត្តិបន្ទាប់។

 

ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់ៗ អាស្រ័យលើទីតាំងរៀងៗខ្លួន ត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្លាំង និងលក្ខណៈពិសេស និង ទាញ យកអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ លោកប្រធានរដ្ឋក៏សង្ឃឹមថា ក្នុងតួនាទីជាតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស លោក លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងប្រធានការិយាល័យតំណាង នឹងរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់រូបភាពនៃប្រទេសជាតិ វប្បធម៌ និងប្រជាជនវៀតណាម។ ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវបំពេញល្អការងារសហគមន៍ ជាពិសេសគឺការប្រមូលផ្តុំ សាមគ្គីភាពសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្ម វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសសាមី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
