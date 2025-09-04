ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping
អញ្ជើញពិភាក្សាអំពីទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខ ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿងបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរស្រាវជ្រាវទ្រឹស្តី; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ពន្លឿនការតភ្ជាប់ដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្រ្តជាមួយនឹងអាទិភាពគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវដែក លើកកំពស់ការវិនិយោគគុណភាពខ្ពស់ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម អប់រំ ទេសចរណ៍ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតុល្យភាពនិងនិរន្តរភាព។ ទាក់ទិននឹងបញ្ហាដែនសមុទ្រ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភាគីទាំងពីរត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង គោរពផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គ្នាទៅវិញទៅមក ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២។
អញ្ជើញវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសំណើសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping បានឯកភាពបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងបក្ស និងអភិបាលកិច្ចជាតិ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន Xi Jinping បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរឆាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំដំបូង នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវដែក; ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលទើបលេចចេញ បន្តអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរមនុស្សសាស្ត្រដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៧៥ នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត។
ទាក់ទិននឹងបញ្ហាអន្តរជាតិ និងតំបន់មួយចំនួនដែលភាគីទាំងពីរមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមក ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពរក្សាការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវេទិកាពហុភាគី ជំរុញសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕