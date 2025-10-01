ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី ១ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Phu Tho
ក្នុងសុន្ទរកថានៅមហាសន្និបាត ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានស្នើខេត្ត Phu Tho រក្សាសាមគ្គីភាព និងឯកភាពខ្ពស់ក្នុងការយល់ដឹងនិងសកម្មភាព; កសាង និងកែទម្រង់បក្ស និងប្រព័ន្ធនយោបាយឱ្យស្អាតស្អំ និងរឹងមាំ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កសាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព និងជិតស្និទ្ធិជាមួយប្រជាជន។
“ខ្ញុំស្នើឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា ត្រូវផ្តោតលើការអនុវត្តប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពរាល់របកគំហើញយុទ្ធសាស្ត្រ; ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនិរន្តរភាព។ ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯកជនឱ្យក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ច; ពង្រឹងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាក់ទាញដើមទុនវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជំរុញការនាំចេញ និងអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់។ អភិវឌ្ឍន៍ការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ និងលើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស; ដែលក្នុងនោះ ផ្តល់អាទិភាពដល់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ផ្នែកបច្ចេកទេស បច្ចេកវិទ្យា ភស្តុភារ និងឌីជីថល ស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារជាក់ស្តែង”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានរដ្ឋ។
លោកប្រធានរដ្ឋបានស្នើឱ្យខេត្តបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការដឹកនាំ និងទិសដៅរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយ និងសង្គមតភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងចុះសម្រុងគ្នា រវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម ការពារបរិស្ថានប្រកបដោយការធានារឹងមាំ ពង្រឹងការការពារជាតិ និងសន្តិសុខ លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការបរទេស និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៕