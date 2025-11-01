ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង ចូលរួមសម័យប្រជុំទី ២ នៃសន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំ APEC លើកទី៣២
ថ្លែងនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង បានស្នើទិសដៅសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗចំនួន ៥ សម្រាប់ APEC។ តាមនោះ សមាជិក APEC ត្រូវបង្កើតចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររួម ស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍ និងលើកកម្ពស់តួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ជាពិសេសការកសាងស្តង់ដារនិងបទប្បញ្ញត្តិចាំបាច់ ដើម្បីធានាតុល្យភាពរវាងកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់សហគ្រាស ជាមួយផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន និងវឌ្ឍនភាពសង្គម ក៏ដូចជាឱកាសស្មើគ្នារវាងបណ្តាខឿងសេដ្ឋកិច្ច។ លើសពីនេះ APEC ក៏ត្រូវផ្តោតលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយសមកាលកម្មនិង និរន្តរភាព និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលដោយមានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបាន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។ កសាងក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិរួមសម្រាប់សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ; ធានាលំហូរទិន្នន័យមានសុវត្ថិភាព និងតម្លាភាព; ការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលពីហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិត ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចនានាក្នុងការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។ យើងជឿជាក់ថា ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា ការកសាង និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ច។ ជាទីបំផុត តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះ គឺត្រូវមានការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក - ជឿជាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះ-ឈ្នះ នឹងនាំយើងឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលដែលចង់បាន សម្រាប់អនាគតនៃតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏ស្វាហាប់ ទំនើប សុវត្ថិភាព សុភមង្គល និងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប”៕