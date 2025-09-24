ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង៖ បន្តជំរុញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-អាមេរិក
អញ្ជើញថ្លែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោកប្រធានរដ្ឋសង្ឃឹមថា មិត្តភក្តិអាមេរិកនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ គាំទ្រវៀតណាម និងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ៖
“ពង្រីកតួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់សហគ្រាស និងមូលដ្ឋាននៃភាគីទាំងពីរ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យស្នូល និងរបក់គំហើញសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ជាពិសេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ បន្តរំចំណែកក្នុងការងារដោះស្រាយផលវិបាក់នៃសង្គ្រាម ដូចជា៖ ប្រព្រឹត្តិកម្មតំបន់ដែលបំពុលដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ គ្រាប់បែកមីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះ; ជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ និងគ្រាប់បែកមីន; ឧបត្ថម្ភការប្រមូលព័ត៌មាន ដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការស្វែងរក និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនវៀតណាមដែលបាត់ខ្លួន។ រីឯខ្លួនវិញ វៀតណាមសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីស្វែងរក និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាម”។
លោកប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស្វាហាប់ ជាគោលដៅវិនិយោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស។ លោកសង្ឃឹមថា មិត្តភ័ក្តិ និងដៃគូអាមេរិកនឹងបន្តរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍ របស់វៀតណាម និងទំនាក់ទំនង ភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - អាមេរិក។
នាថ្ងៃដដែល ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក៏បានទទួលនាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធីវិនិយោគ Warburg Pincus និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិក-អាស៊ាន លោក Jeffrey David Perlman ៕