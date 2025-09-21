Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man បញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ី ចូលរួមមហាសន្និបាត AIPA លើកទី៤៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man និងភរិយាលោកស្រី Nguyen Thi Thanh Nga រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុង Kuala Lumpur បញ្ចប់ដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី ៤៦ នៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA ៤៦) និងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅម៉ាឡេស៊ី។
ប្រធានព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ី លោក Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah អញ្ជើញជូនដំណើរប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Tran Thanh Man ភរិយា និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមនៅព្រលានយន្តហោះ (រូបថត៖ VOV)

អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ AIPA-៤៦ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man បានអះអាងយ៉ាងមុតមាំនូវសារថា រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបន្តឈរក្បែរ AIPA ដើម្បីប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាស៊ានឲ្យក្លាយជាការពិត។ វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ បង្កើនកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់កម្រិត ដើម្បីកសាងសហគមន៍អាស៊ានអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និរន្តរភាព ភាពពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង និងផ្តោតលើប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក លោក Tran Thanh Man ជឿជាក់ថា ដោយមានសាមគ្គីភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សភាជាសមាជិកនោះ AIPA-៤៦ នឹងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាពុំខាន នាំអាស៊ានកាន់តែខិតទៅជិតអនាគតនៃកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និរន្តរភាព និងវិបុលភាព៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ី ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហាសន្និបាតសហ ភាពអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី ៤៦ និងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man និងភរិយា, ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Tran Hong Ha បានចូលរួមសម័យបើកសន្និសីទហាឡាល់សកល (GHAS ២០២៥)។
