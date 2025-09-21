ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man បញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ី ចូលរួមមហាសន្និបាត AIPA លើកទី៤៦
អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ AIPA-៤៦ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man បានអះអាងយ៉ាងមុតមាំនូវសារថា រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបន្តឈរក្បែរ AIPA ដើម្បីប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាស៊ានឲ្យក្លាយជាការពិត។ វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ បង្កើនកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់កម្រិត ដើម្បីកសាងសហគមន៍អាស៊ានអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និរន្តរភាព ភាពពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង និងផ្តោតលើប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក លោក Tran Thanh Man ជឿជាក់ថា ដោយមានសាមគ្គីភាព និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សភាជាសមាជិកនោះ AIPA-៤៦ នឹងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាពុំខាន នាំអាស៊ានកាន់តែខិតទៅជិតអនាគតនៃកំណើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និរន្តរភាព និងវិបុលភាព៕