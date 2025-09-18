Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន ជួបទ្វេភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាត AIPA ៤៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុង Kuala Lumpur (ម៉ាឡេស៊ី) នៅខាងក្រៅ មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី៤៦ (AIPA ៤៦) ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានជួបសន្ទនាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាសម្ដេច ឃួន សុដារី និងប្រធានរដ្ឋសភាទីម័រខាងកើត លោកស្រី Maria Fernanda Lay។
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន និងប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា សម្ដេច ឃួន សុដារី ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគណៈប្រតិភូ។ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា សម្ដេច ឃួន សុដារី មេដឹកនាំទាំង ពីរបានឯកភាពលើទិសដៅសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួននាពេលខាងមុខ រួមទាំងការ រក្សាការជួបប្រាស្រ័យរវាងសភានៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុង វិស័យនិតិប្បញ្ញត្តិ ការត្រួតពិនិត្យ និងការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេស ជាតិ ទន្ទឹមនឹងនោះ បន្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរ។

ក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាទីម័រខាងកើត លោកស្រី Maria Fernanda Lay ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានអបអរសាទរចំពោះទីម័រខាង កើត ដែលនឹងក្លាយជាសមាជិកទី១១ របស់អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤៧ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥); អះអាងថា វៀតណាមជានិច្ចកាលគាំទ្រ និងត្រៀមខ្លួនជា ស្រេចចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗជាមួយទីម័រឡេស្តេក្នុងដំណើរការសមាហរណកម្ម ទៅក្នុងមហាគ្រួសារអាស៊ាន។ ប្រធានរដ្ឋសភាទីម័រខាងកើត លោកស្រី Maria Fernanda Lay បានប្រកាសថា រដ្ឋសភាទីម័រខាងកើតបានផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រម ព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ។ សង្ឃឹម ថា វៀតណាមនឹងបើកស្ថានទូតនៅទីម័រខាងកើតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយបានថ្លែង អំណរគុណចំពោះវៀតណាមដែលបានសហការធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់ទីម័រខាងកើត៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

