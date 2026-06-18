ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន៖ នារីត្រូវតែក្លាយជាម្ចាស់កម្មវត្ថុមួយក្នុងការស្ថាបនាអនាគត
នៅក្នុងសុន្ទរកថាសំខាន់ថ្លែងក្នុងសន្និបាត ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន
ថាញ់ មិន បានបញ្ជាក់ថា ពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ
នារីវៀតណាមបានអះអាងពីតួនាទីសំខាន់នៅស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៃជីវភាពសង្គម។
នៅលើបណ្តាវេទិកាអន្តរជាតិ ប្រតិភូនារីវៀតណាមតែងតែមានទំនុកចិត្ត សកម្ម
និងបានចូលរួមចំណែកគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើន
ដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់វៀតណាមចំពោះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ។
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “ប្រទេសជាតិកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយ
ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់
ដែលទាមទារឱ្យស្ត្រីមិនត្រឹមតែជាកម្លាំងចូលរួមប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងក្លាយជាម្ចាស់កម្មវត្ថុសំខាន់មួយក្នុងការស្ថាបនាអនាគតអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិទៀតផង។
សហភាពនារីវៀតណាមត្រូវការច្នៃប្រឌិតឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ជាក់ស្តែង និងអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
សហភាពនារីត្រូវផ្តោតលើដំណោះស្រាយដើម្បីកែលម្អចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រី ជំនាញឌីជីថល
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ជំនាញភាសាបរទេស និងសមត្ថភាពសិក្សាពេញមួយជីវិត។ ជាមួយគ្នានោះ
ត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាប្រចាំចំពោះស្ត្រីជនបទ ស្ត្រីជនជាតិភាគតិច
និងស្ត្រីងាយរងគ្រោះ”។
មហាសន្និបាតបានជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈិមលើកទី១៤
នៃសហភាពនារីវៀតណាម ដែលមានសមាជិកចំនួន ១១១រូប។ លោកស្រី ឡេ ធី ធុយ
ត្រូវបានជ្រើសតាំងឡើងវិញជាប្រធានសហភាពនារីវៀតណាមនីតិកាលទី១៦ ណាណត្តិ ២០២៦-២០៣១៕