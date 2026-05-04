ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់មិន អញ្ជើញជួបវសវនាការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ
ក្នុងជំនួបនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងពីរ និងបានឯកភាពគ្នាបង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយបន្ថែមទៀត លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់ និងរវាងគណៈកម្មាធិការជំនាញនៃរដ្ឋសភាទាំងពីរ ក៏ដូចជាបង្កើនសកម្មភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមសមាជិកមិត្តភាព នៃប្រទេសទាំងពីរ សមាជិកសភាវ័យក្មេង និងសមាជិកសភាស្ត្រី។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់មិនក៏បានប្រកាសផងដែរថា រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៦ នឹងរៀបចំក្រុមសមាជិកសភាមិត្តភាពវៀតណាមជាមួយបណ្តាប្រទេសឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដែលក្នុងនោះក្រុមសភាមិត្តភាពវៀតណាម-ជប៉ុន តែងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់មិន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការវិនិយោគផ្ទាល់ និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការរបស់ជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀត ណាម; អះអាងថា ត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ដែលមានតម្លាភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស រួមទាំងអាជីវកម្មជប៉ុនផងដែរ; ស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបន្តផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការជំនាន់ថ្មីដល់ប្រទេសវៀតណាម និងសម្រួលដល់ការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំដែលបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ដែលជប៉ុនមានចំណុចខ្លាំង និងវៀតណាមមានតម្រូវការ។
ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការគាំទ្ររបស់ជប៉ុនចំពោះកិច្ចការកែទម្រង់ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀត ណាម លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ បានបញ្ជាក់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់ជប៉ុនក្នុងការអមដំណើរជាមួយវៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី; បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈបណ្តាញបក្ស និងរដ្ឋសភា; បន្តគាំទ្រ និងសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងការធានាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច និងថាមពល; ផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់កិច្ច សហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាមួយវៀតណាមនាពេលខាងមុខ ដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ស៊ីមីកុងដុកទ័រ និងបច្ចេកវិទ្យាអវកាស។
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ ក៏បានស្នើឱ្យរដ្ឋសភាវៀតណាមគាំទ្រការផ្តល់សច្ចាប័នមុនគេនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីស្តីពីការអភិវឌ្ឍសាកលវិទ្យាល័យ វៀតណាម-ជប៉ុន និងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការសម្រួលដល់ការអនុវត្តគម្រោងជំនួយឥតសំណងរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន៕