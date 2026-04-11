ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់ មិននិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅអ៊ីតាលី

នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី១១ ខែមេសានេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិននិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសអ៊ីតាលី។

ពិធីជូនដំណើរលោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់ មិននិងភរិយា នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណូយបៃ (រូបថត៖ VNA)

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានសហភាពអន្តរសភា (IPU) លោកស្រី Tulia Ackson និងអគ្គលេខាធិការ IPU លោក Martin Chungong ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រឹន ថាញ់ មិននិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី១៥២ របស់ IPU នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសទួរគី ព្រមទាំងមានសកម្មភាពទ្វេភាគីមួយចំនួននៅទួរគី និងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។ នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី១១ ខែមេសានេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិននិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចេញដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសអ៊ីតាលី។

ដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម គឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស។ នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងទៅកាន់ក្រៅប្រទេសរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ និងសុក្រិតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់អាណត្តិថ្មី។

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់ មិន និងភរិយា ចេញដំណើរពីទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី១៥២ នៃសហភាពអន្តរសភា (IPU-១៥២) នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសទួរគី (រូបថត៖ VNA)

ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរួមចំណែកដល់ការបញ្ជាក់ពីជំហរថ្មី និងការត្រិះរិះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម; បង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់វៀតណាមចំពោះពហុភាគីនិយម ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការរួមចំណែកដ៏មានទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះ IPU។ ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនូវទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានានិងដៃគូ។ ជាមួយប្រទេសទួរគី នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាទាំងពីរជាពិសេស និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជារួម។

រីឯចំពោះអ៊ីតាលី ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរស្តីពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី។ ក្នុងឱកាសនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ក៏នឹងជួបជាមួយសម្តេចប៉ាប Leo XIV និងនាយកបុរីវ៉ាទីកង់ លោក Pietro Parolin ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បន្ថែមកម្លាំងចលករថ្មីដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បន្ថែមកម្លាំងចលករថ្មីដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី

“ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានបន្ថែមកម្លាំងចលករថ្មីដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-អ៊ីតាលី”។
