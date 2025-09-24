ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង ចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះ
មានប្រមុខរដ្ឋចំនួន ១០៣រូប នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ៤៦ រូប
រួមជាមួយតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ
និងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ជាច្រើន។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមចូលរួមពិធីនេះ។
ថ្លែងក្នុងពិធីនេះ
ប្រធានមហាសន្និបាតអ.ស.បនិតិកាលទី ៨០ លោកស្រី Annalena Baerbock បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះជាឱកាសសម្រាប់បណ្តាប្រទេសអះអាង
ឡើងវិញនូវការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះធម្មនុញ្ញអ.ស.ប
ជាឯកសារមូលដ្ឋានបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នា ជំនឿ
និងក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សជាតិជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់សន្តិភាព អភិវឌ្ឍន៍
និងសិទ្ធិមនុស្ស។ លោកស្រី Annalena Baerbock បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសសមាជិក
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ គាំទ្រកំណែទម្រង់របស់អ.ស.ប
ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងយុគសម័យថ្មី
និងអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវកាតព្វកិច្ចក្រោមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមសាមគ្គីគ្នា
និងចាត់វិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ជាសកល ដូចជា ភាពក្រីក្រ ជម្លោះ
និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោក អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសទាំងអស់គោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិ លើកកម្ពស់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហប្រតិបត្តិការគ្នាឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប៕