ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង៖ បណ្តាប្រទេសចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តន៍ឲ្យបានពេញលេញនូវការសន្យាហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ
អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅសន្និសីទ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនោះ វៀតណាមយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ និង ប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងសុខដុមរមនារវាង កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយការការពារបរិស្ថាន និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ដើម្បីរួមគ្នាជម្នះពុះពារលើបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លោកប្រធានរដ្ឋបានចាត់ទុកថា ប្រទេសនានាចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តន៍ឱ្យបានពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលានូវការសន្យាអំពីហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ ជាពិសេសធនធានសម្រាប់ ការផ្លាស់ប្តូរដោយយុត្តិធម៌ ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការធានាសុខុមាលភាពសង្គម ការបង្កើត ការងារ ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ពលករនិងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ។
ដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍បង្រួមគម្លាត លោកប្រធានរដ្ឋបានអំពាវនាវឱ្យ សហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឱ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងជាក់ស្ដែងនូវការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជឿន លឿន ស្អាត និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសេដ្ឋ កិច្ចវិលជុំ។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អង្គការសហប្រជាជាតិ ចាំបាច់ត្រូវបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញសាមគ្គីភាព កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ ការកសាងទំនុកចិត្ត ការធានាសមភាព យុត្តិធម៌ សម្រេចបាននូវគោល ដៅនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង ប៉ារីស ដោយឈរលើគោលការណ៍នៃការទទួលខុសត្រូវរួម ប៉ុន្តែមានការបែងចែកគ្នា។ ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចាំបាច់ត្រូវនាំមុខគេក្នុងការបង្កើតការសន្យាយ៉ាងមុតមាំ អំពីការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន ការរួមវិភាគទានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យា៕