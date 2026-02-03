ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង អញ្ជើញទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឆែកមកជម្រាបលា
ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងមានបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យជាមួយសាធារណរដ្ឋឆែក ដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដំបូងរបស់វៀតណាមនៅអឺរ៉ុបកណ្តាល និងខាងកើត។ លោកបានស្នើថា នាពេលខាងមុខ ភាគីទាំងពីរបន្តលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់កម្រិត និងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន និងអនុម័តផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ នៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-សាធារណរដ្ឋឆែក។ លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានស្នើឱ្យភាគីឆែក បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចេញទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមឆ្លងដែន; ស្រាវជ្រាវលើការបើកផ្លូវហោះហើរត្រង់រវាងវៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋឆែកឲ្យបានឆាប់ៗ ហើយសង្ឃឹមថា រដ្ឋាភិបាលឆែកនឹងបន្តបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម និងស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅ។
រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Hynek Kmonicek បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋឆែកនៅតែបន្តចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ហើយចង់បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មករវៀតណាមឱ្យចូលទីផ្សារឆែកឡើងវិញ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងឋានៈណាក៏ដោយ ក៏លោកនឹងបន្តធ្វើការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរ ហើយនឹងបន្តខិតខំលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការដល់កម្រិតថ្មីមួយ៕