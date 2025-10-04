Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំសម្រាប់ពិព័រណ៍សរទរដូវ ២០២៥ មានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក

អញ្ជើញដឹកនាំសន្និសីទស្តីពីការរៀបចំសម្រាប់ពិព័រណ៍សរទរដូវ ឆ្នាំ ២០២៥ នារសៀលថ្ងៃទី ០៣ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Bui Thanh Son បានអះអាងថា នេះនឹងក្លាយជាពិព័រណ៍ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

មជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌វៀតណាម ជាកន្លែងប្រព្រឹត្តទៅពិព័រណ៍សរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥។ រូបថត៖ VOV
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំដាក់ពង្រាយការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិព័រណ៍សរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥។ រូបថត៖ VGP/Hai Minh

ពិព័រណ៍នេះគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់អគារតាំងពិព័រណ៍ Kim Quy ទាំងមូល (Dong Anh) ដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់ ១០០.០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដែលត្រូវនឹងស្តង់ទំនិញមានស្តង់ដារចំនួន ៣.០០០។ ពិព័រណ៍នឹងត្រូវបានបែងចែកទៅតំបន់ចំនួន ៥  ដែលរួមមាន៖ "ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម - សរទរដូវរុងរឿង"; "ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ - រដូវមាសដំបូង"; “ភាពទាក់ទាញនៃសរទរដូវហាណូយ”; "សរទរដូវវៀតណាម - ពណ៌នៃទឹកនិងក្លិននៃសរទរដូវ" និង "រដូវស្លឹកឈើជ្រុះគ្រួសារ" ។

ពិព័រណ៍សរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម  បង្កើតបរិយាកាសតភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ជំរុញការប្រើប្រាស់ លើកកម្ពស់ផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម ពង្រីកការនាំចូល នាំចេញ និងទាក់ទាញការវិនិយោគ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Bui Thanh Son បានស្នើដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន សាខាខេត្ត ក្រុង និងសហគមន៍ធុរកិច្ច (រដ្ឋ ឯកជន សហគ្រាស FDI) ចូលរួមផងដែរ។ ផលិតផលដែលត្រូវបាននាំយកមកតាំងបង្ហាញត្រូវតែមានភាពសម្បូរបែប   លើកកម្ពស់ប្រៀបខ្លាំងនៃតំបន់នីមួយៗ។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម បង្ហើយគម្រោងរៀបចំពិព័រណ៍សរទរដូវឆ្នាំ២០២៥ ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំពិព័រណ៍ សម្រាប់ការអនុម័តនៅថ្ងៃ ៤ ខែតុលា៕

 

 

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

