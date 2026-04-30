ព័ត៌មាន

ប្រជាជនលីបង់ជាង​ ១,២ លាននាក់ នឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះ​អត់ឃ្លានយ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជម្លោះ

នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា របាយការណ៍មួយដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនជាង ១,២​ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់គ្រោងនឹងប្រឈមមុខនឹង​វិបត្តិ​អសន្តិសុខស្បៀងអាហារ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចាប់​ពី​ខែមេសា ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦។

អ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវ​អាកាសលើផ្ទះ​អាផាតមិនមួយក្នុងទីក្រុងបេរូត ប្រទេសលីបង់។ រូបថត៖ AP

នេះគឺជាការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈ​ពេលមុន​ជម្លោះអ៊ីស្រាអែល-ហេសបូឡា​ផ្ទុះ​ឡើងម្តងទៀត​នៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា នៅពេលដែលការព្យាករណ៍គឺប្រហែល ៨៧៤.០០០ នាក់ជួបប្រទះនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ។

របាយការណ៍បាន​វាយតម្លៃថា ការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែជម្លោះ ការផ្លាស់ទីលំនៅ និងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ច។ អសន្តិសុខស្បៀងអាហារយ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ បើគ្មានការឧបត្ថម្ភមនុស្សធម៌ និងមុខ​របរ​ចិញ្ជឹម​ជីវិតប្រកបដោយចីរភាព និងទាន់ពេលវេលានោះទេ។

ទោះបីជាបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសលីបង់ទទួលបាននៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាក៏ដោយ អ៊ីស្រាអែល និងហេសបូឡានៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារ។ អ៊ីស្រាអែលក៏បានបង្កើតតំបន់ការពារសន្តិសុខនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ និងបានព្រមានប្រជាជនកុំឱ្យត្រឡប់មកវិញ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

រុស្ស៊ីអំពាវនាវឱ្យកសាងពិភពលោកគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន បានអះអាងថា ក្នុងនាមជាភាគីទទួលខុសត្រូវនៃសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) រុស្ស៊ីតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិ និងស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានេះ។
