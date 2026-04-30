ប្រជាជនលីបង់ជាង ១,២ លាននាក់ នឹងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជម្លោះ
នេះគឺជាការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលមុនជម្លោះអ៊ីស្រាអែល-ហេសបូឡាផ្ទុះឡើងម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា នៅពេលដែលការព្យាករណ៍គឺប្រហែល ៨៧៤.០០០ នាក់ជួបប្រទះនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
របាយការណ៍បានវាយតម្លៃថា ការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែជម្លោះ ការផ្លាស់ទីលំនៅ និងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ច។ អសន្តិសុខស្បៀងអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ បើគ្មានការឧបត្ថម្ភមនុស្សធម៌ និងមុខរបរចិញ្ជឹមជីវិតប្រកបដោយចីរភាព និងទាន់ពេលវេលានោះទេ។
ទោះបីជាបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសលីបង់ទទួលបាននៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាក៏ដោយ អ៊ីស្រាអែល និងហេសបូឡានៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារ។ អ៊ីស្រាអែលក៏បានបង្កើតតំបន់ការពារសន្តិសុខនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ និងបានព្រមានប្រជាជនកុំឱ្យត្រឡប់មកវិញ៕