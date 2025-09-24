ព័ត៌មាន
ប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យសែនដូនតានៃសាមគ្គីភាព ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី សមាហរណកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ
ដោយមានប្រធានបទ "អបអរសាទរបុណ្យសែនដូនតា- សាមគ្គីភាព នវានុវត្តន៍ សមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍" កម្មវិធីគឺជាសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យ បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ទីក្រុង Can Tho ចំពោះជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនខ្មែរ។
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោកស្រី Ho Thi Cam Dao អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុង Can Tho បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អាជ្ញាធរទីក្រុងបានផ្តោតការប្រមូលផ្តុំ និងលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃធនធាន ដើម្បីថែទាំជីវភាព បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរធ្វើការងារ និងផលិតដោយនឹងនរចិត្ត។ ស្នើឱ្យគ្រប់កម្រិត និងគ្រប់វិស័យអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវគោលនយោបាយ កម្មវិធី និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃតំបន់ជនជាតិភាគតិចជាបណ្តើរៗ; ដោយសង្ឃឹមថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តរួមដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព; ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនា និងកម្មវិធីគោលដៅជាតិ។
ក្នុងឱកាសនេះ ទីក្រុង Can Tho បាននាំយកអំណោយដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យសែនដូនតា ឆ្នាំ ២០២៥ ដល់សាលាពុទ្ធិកសិក្សាខ្មែរថេរវាទ; បានផ្តល់អំណោយចំនួន ១០ និងអាហារូបករណ៍ចំនួន ១០កញ្ចប់ ដល់គ្រួសារ និងសិស្សានុសិស្សជនជាតិខ្មែរដែលមានស្ថានភាពលំបាក៕