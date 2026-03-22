ប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត៖ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតគឺខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមក
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានឈានដល់ជិត ៧២ លាននាក់ ស្មើនឹង ៩៩,៧% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការយល់ដឹងខាងនយោបាយ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ និងការស្រុះចិត្តគំនិតខ្ពស់របស់ប្រជាជនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះរបស់ប្រទេសជាតិ។
ស្តីពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសមាជិកសមាជិកាសភា នៅទូទាំងប្រទេសបានបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសសមាជិកទាំង ៥០០ រូបពីបេក្ខជនចំនួន ៨៦៣ រូប។ ក្នុងចំណោមនោះ សមាជិកចំនួន ២១៤ រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម សុទ្ធតែជាប់ឆ្នើត ដោយសម្រេចបានអត្រាខ្ពស់។ លើសពីនេះ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនរដ្ឋសភាចំនួន ៨៦៣ រូប អត្រាសមាជិកសភាមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៦៨,៦៣% ខណៈដែល ៣០,២១% មានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យ។
ជាពិសេស រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦ មានលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗ ជាច្រើននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិភូ៖ ជាលើកដំបូង មានតំណាងមកពីក្រុមជនជាតិ អឺ ឌឺ ដែលជាក្រុមជនជាតិតិចបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានជាប់ឆ្នោត។ ភាគរយនៃសមាជិកាបានឈានដល់ប្រហែល ៣០% ដោយរក្សាកម្រិតខ្ពស់។ នេះក៏ជាលើកដំបូងដែរ ដែលចំនួនសមាជិកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានសម្រេចបានអត្រាបោះឆ្នោតស្ទើរតែជាឯកច្ឆន្ទ។
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានវាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោតនេះទទួលបានជោគជ័យដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយធានាបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ភាពបើកចំហ តម្លាភាព ភាពស្របច្បាប់ និងសន្តិសុខដាច់ខាត។ ដំណើរការទាំងមូល ចាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់ និងការតែងតាំងបេក្ខជន រហូតដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត និងការរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ សន្តិសុខនយោបាយ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមត្រូវបានរក្សា៕