ព័ត៌មាន
ប្តេជ្ញាបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU
ក្រុមការងាររបស់ក្រសួងការពារប្រទេសបានស្នើឱ្យប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់លេខ៤ បន្តកែលម្អគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនាផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកនេសាទ យាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យ គ្រប់គ្រង និងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវទូក នេសាទដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រ ដោះស្រាយការរំលោភបំពានយ៉ាង ម៉ឺងម៉ាត់... រួមចំណែកដក "កាតលឿង" របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) និងអភិវឌ្ឍរបរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។ ជាពិសេស ក្នុងអំឡុងខែកំពូលនៃការងារបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង IUU អង្គភាពបានជំរុញការឃោសនាដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល...។ ទន្ទឹមនឹនោះ សម្របសម្រួលជាមួយកងទ័ពការពារព្រំដែន ដើម្បីគ្រប់គ្រងទូកដែលធ្វើដំណើរចេញនិងចូលកំពង់ផែយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោះស្រាយការរំលោភបំពានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានចំណុចក្តៅកើតឡើង និងទប់ស្កាត់ទូកនេសាទពីការរំលោភ IUU ជាពិសេសការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកបរទេស៕