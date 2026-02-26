Báo Ảnh Việt Nam

ប្តេជ្ញាដក "កាតលឿង" IUU

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញសារទូរលេខមួយស្តីពីការផ្តោតសំខាន់លើការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ធ្វើការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចលើកទី ៥ របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ដោយប្តេជ្ញាដកការព្រមាន "កាតលឿង" IUU (ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង) ចំពោះជលផលវៀតណាម។
រូបថត៖ VGP

សារទូរលេខនេះ តម្រូវឱ្យក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវភារកិច្ចចំនួន ១២៣ ដោយផ្តោតលើក្រុមបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន ៥ រួមមាន៖ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់; ការគ្រប់គ្រងកងនាវា; ការត្រួតពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រង និងតាមដាននាវានេសាទ; ការតាមដានប្រភពដើមជលផល; ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ និងការដោះស្រាយការរំលោភបំពាន ស្របតាមអនុសាសន៍ចំនួន ៥ របស់ EC។

សារទូរលេខនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្មវិធី សេណារីយ៉ូ និងខ្លឹមសារនៃការងារជាមួយក្រុមអធិការ EC ត្រូវការកសាងយ៉ាងទូលំទូលាយ និងជាក់លាក់ ដោយកំណត់ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ដល់ភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនីមួយៗក្នុងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់របាយការណ៍។ តាមផែនការ ក្រុមអធិការ EC នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើកទី ៥ នៅដើមខែមីនាខាងមុខនេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងគម្រោងលេខ ៦ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ២០២៦។
