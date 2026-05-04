ព័ត៌មាន
ប៉ូឡូញព្រមានអំពីការបែកបាក់របស់ណាតូ បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីអាល្លឺម៉ង់
ការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញបានកើតឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋ អាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពប្រហែល ៥.០០០ នាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ យោងតាមលោក ទូស្ក៍ ការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសម្ព័ន្ធភាពអន្តរអាត្លង់ទិកមិនមែនមកពីសត្រូវខាងក្រៅទេ ប៉ុន្តែមកពីការបែកបាក់ជាបន្តបន្ទាប់ពីខាងក្នុង។ ការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងជម្លោះរវាងប្រធានាធិបតី ត្រាំ និងអធិការបតី មឺស គឺជាសញ្ញានៃការបែកបាក់នេះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tusk បានអះអាងថា នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង (NATO) ចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយវត្តមានរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុប រដ្ឋជាសមាជិកនឹងត្រូវបង្ខំឱ្យប្រឈមមុខនឹងចន្លោះប្រហោងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំង។ នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យចុះខ្សោយនូវឯកភាព និងសមត្ថភាពការពារជាតិរួមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ខំឱ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងក្នុងការធានាសន្តិសុខរបស់ប្លុកផងដែរ៕