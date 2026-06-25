Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បំផុសយុទ្ធនាការកំពូលដើម្បីប្រមូលសំណាក DNA ពីសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណទូទាំងប្រទេស

ពិធីបំផុសយុទ្ធនាការកំពូលដើម្បីប្រមូលសំណាក DNA ពីសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណ បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។ នេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃនិងយប់ ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" ឆ្ពោះទៅរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី ( ២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៧)។
ពិធីបំផុសយុទ្ធនាការកំពូលដើម្បីប្រមូលសំណាក DNA ពីសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណនៅទូទាំងប្រទេស។ រូបថត៖ VOV

នៅក្នុងពិធីបំផុសយុទ្ធនាការ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម ធី ថាញ់ត្រា បានឱ្យដឹងថា "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃនិងយប់ ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" កំពុងចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃយុទ្ធនាការ។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅទូទាំងប្រទេសមានយុទ្ធជនពលីជាង ១៧៥.០០០ នាក់ ដែលមិនទាន់រកឃើញអដ្ឋិធាតុ ហើយផ្នូរយុទ្ធជនពលីជាង ៣០០.០០០ មិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយទេ។

«សាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលីជាច្រើនឥឡូវនេះមានវ័យចំណាស់ និងសុខភាពចុះខ្សោយ ប៉ុន្តែនៅតែមានបំណងចង់ស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួន។ រាល់ថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅគឺជាឱកាសដែលបាត់បង់ ដោយបន្ថែមគម្លាតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវតែបំពេញ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ជាពិសេសក្នុងករណីដែលព័ត៌មានមិនពេញលេញ ទាមទារឱ្យមានវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធ ទូលំទូលាយ និងយូរអង្វែង ជាមួយនឹងការតាំងចិត្ត ការតស៊ូ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត។ ខ្ញុំសូមស្នើឱ្យក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋាននានាចាត់ទុករឿងនេះជាកិច្ចការនយោបាយដ៏សំខាន់ពិសេស ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការពន្យារពេលណាមួយដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលនៅសល់»។

លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់ក្រសួង មូលដ្ឋាន អង្គការ អាជីវកម្ម និងប្រជាជនទាំងមូលឱ្យជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសកម្ម និងចូលរួមអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនូវភារកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ស្នើរឱ្យសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលីទូទាំងប្រទេសនឹងសហការយ៉ាងសកម្ម ផ្តល់ព័ត៌មាន និងចូលរួមក្នុងការប្រមូលសំណាក DNA ដើម្បីឱ្យដំណើរស្វែងរកអត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើន ភស្តុតាងកាន់តែច្រើន និងឱកាសជោគជ័យកាន់តែច្រើន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតជាតិសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញលើកទី ១៣ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top