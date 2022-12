ក្នុងឱកាសនេះ កំពង់ផែ Chan May បានទទួលកប៉ាល់កុងតឺន័រដំបូង Hai An View ដោយបើកដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រ Hai Phong - Chan May - ទីក្រុងហូជីមិញដោយធ្វើដំណើរ ២ ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍។



Chan May គឺជាកំពង់ផែសមុទ្រទូទៅលំដាប់ទីមួយរបស់វៀតណាម ដែលជាកំពង់ផែមួយក្នុងចំណោមកំពង់ផែសមុទ្រដែលត្រូវបានសមាគមទូកកប៉ាល់អាស៊ីជ្រើសរើស ដើម្បីសាងសង់កន្លែងឈប់សម្រាប់ទូកកប៉ាល់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ កំពង់ផែ Chan May មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងមានសក្ដានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាកំពង់ផែមានលទ្ធភាពទទួលកប៉ាល់ទេសចរណ៍ថ្មីបំផុត និងធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក៕