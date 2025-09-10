ព័ត៌មាន
បើកសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិអំពីរយៈពេល ៨០ឆ្នាំ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម
អញ្ជើញចូលរួម និងធ្វើជាសហប្រធានសិក្ខាសាលា មានប្រធានរដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man; លេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋានលោក Tran Cam Tu; នាយកបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម លោក Nguyen Xuan Thang; អនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Thanh ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh។
សិក្ខាសាលាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីក្រឡេកមើលកំណាត់ផ្លូវ ៨០ ឆ្នាំ (១៩៤៥-២០២៥) នៃការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋសភាវៀតណាម បញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតួនាទីកណ្តាលរបស់រដ្ឋសភាក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ; ទន្ទឹមនឹងនោះ បូកសរុបសមិទ្ធិផល មេរៀនដែលបានសិក្សា និងចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ប្រតិបត្តិការក្នុងសម័យកាលថ្មី។ បទបង្ហាញនិងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ បានផ្តោតលើការវិភាគលើការដឹកនាំដ៏ទូលំទូលាយរបស់បក្សចំពោះរដ្ឋសភាក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក; បញ្ជាក់អំពីដំណើរការនៃរដ្ឋសភា អនុវត្តមុខងារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នីតិបញ្ញត្តិ មុខងារឃ្លាំមើលកំពូល និងការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ; ស្នើទិសដៅនិងដំណោះស្រាយដើម្បីកសាងរដ្ឋសភាប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ វិជ្ជាជីវៈ រដ្ឋសភាទំនើបដែលមានការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន៕